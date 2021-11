Die U21 des HSV hat ihrem Trainer Pit Reimers zum 38. Geburtstag das perfekte Geschenk geschnürt. Mit 3:0 (3:0) gewannen die „Rothöschen“ gegen Regionalliga-Schlusslicht Altona 93.

Valon Zumberi leitete nach einer Ecke vor 220 Zuschauern an der Wolfgang-Meyer-Sportanlage nach 22 Minuten den Sieg ein. Jonah Fabisch (29.) erhöhte per Schlenzer, ein Sonntagsschuss von Juho Kilo (42.) entschied das Spiel früh.

HSV-Coach froh über neue „Effektivität“

„Es freut mich, dass wir gerade in der ersten Halbzeit einen guten Mix gefunden haben, zwischen Fußball spielen und Effektivität vor dem Tor“, freute sich Reimers. Nach der Pause tat sich nicht mehr viel. Altona-Coach Andreas Bergmann fand die zweite Hälfte, „dafür, dass wir 0:3 zurücklagen, gut“. Die Einstellung habe gestimmt. Gleichwohl musste er anerkennen: „Der Sieg für den HSV ist definitiv verdient.“

Während der AFC, der nur fünf Punkte aus 14 Spielen holte, definitiv in die Abstiegsrunde muss, katapulierte sich der HSV mit dem Dreier auf Platz fünf, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde. „Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir um die Aufstiegsrunde mitspielen wollen und dem sind wir nun einen Schritt nähergekommen“, sagte Reimers.

Reimers: „Ein Grund, mir ein Getränk aufzumachen“

Der HSV-Trainer hatte vor dem Spiel alle Termine zum Geburtstag abgesagt, wie er erklärte. „Ich wollte schauen, wie das Spiel ausgeht. Nun habe ich einen Grund, mir ein Getränk aufzumachen.“ Nach dem 3:2 am Dienstag bei Phönix Lübeck war es für den HSV eine perfekte Woche – zumindest in der Regionalliga.