„Werden gegen Schalke da sein“: HSV gibt sich trotz Problemen kämpferisch

Bei all der Freundschaft, die für viele Anhänger im Vordergrund stand, war die Partie beim schottischen Vizemeister Glasgow Rangers (1:2) für den HSV vor allem auch der letzte Test vor dem Saisonstart beim FC Schalke 04 am Freitag. Und es war einer, der – bei aller Euphorie auf den Rängen – aufzeigte, wie viel Arbeit noch vor Tim Walter und seinen Spielern liegt. Was bleibt, sind noch genau fünf Tage – und eine Menge Arbeit.

Viel Zeit verloren sie nach dem Abpfiff im Ibrox Stadium nicht. Eine kurze Ehrenrunde zu den knapp 800 mitgereisten Fans, dann ging es für die HSV-Profis direkt ab unter die Dusche und rein in den Charterflieger gen Heimat. Schon am Sonntagmorgen wurde im Volkspark wieder trainiert. Denn die Uhr tickt.

HSV-Keeper Heuer Fernandes optimistisch nach Rangers-Test

Gewiss, die Rangers sind als schottischer Vizemeister und Champions-League-Qualifikant sicher nicht der Maßstab, an dem sich die Hamburger künftig messen lassen müssen. Und doch war der HSV mit dem knappen Ergebnis vor beeindruckenden 46.542 Zuschauer:innen noch gut bedient. Die beiden Gegentore durch Fashion Sakala (38.) und Rangers-Kapitän James Tavernier (45./Foulelfmeter) entstanden durch individuelle Fehler, was angesichts der Tatsache, dass die völlig neuformierte Viererkette erstmals in dieser Besetzung zusammenspielte, keine allzu große Überraschung ist. Mit Ignace van der Brempt und Guilherme Ramos debütierten im Ibrox gleich zwei neue Verteidiger im HSV-Trikot.

„Natürlich“, bilanzierte Keeper Daniel Heuer Fernandes, „fehlen noch ein paar Abstimmungen und wir müssen die Fehler abschalten, die zu Toren führen.“ Trotz drei von vier sieglosen Testspielen (einzig gegen den Amateurklub Verden gelang ein 3:2-Erfolg) gab sich der Torwart, der mit seinen Paraden eine noch höhere Niederlage in Glasgow verhindert hatte, optimistisch: „Wir werden am Freitag auf den Punkt da sein.“

HSV-Trainer Walter heiß auf Zweitliga-Start gegen Schalke

Eine Einschätzung, die sein Trainer teilt. „Testspiele sind Testspiele. Ab nächster Woche Freitag zählt’s“, sagte Tim Walter. „Irgendwelche Prognosen abzugeben, finde ich immer schwer, aber wir werden am Freitag auf jeden Fall heiß sein und freuen uns sehr auf unsere Fans und die Atmosphäre im Volkspark.“ In den verbleibenden fünf Tagen dürfte es vor allem darum gehen, die Kommunikation in der Abwehr weiter zu verbessern, die Abläufe zu verinnerlichen. Dem Coach war die Unzufriedenheit ob technischer Unsauberkeiten seiner Profis im eigenen Ballbesitz durchaus anzusehen.

Einen atmosphärischen Vorgeschmack auf das, was die HSV-Profis am Freitag in der längst ausverkauften Arena gegen Schalke erwarten dürfte, gab es in Glasgow. „Einfach geil“, sei das gewesen, befand Walter. Und so gab es beim traumhaften Freistoß von Jean-Luc Dompé, der mit dem Schlusspfiff zum 1:2-Endstand traf, Applaus von beiden Seiten.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir brauchen ihn“: HSV bangt nach Pleite in Glasgow um Anführer Reis

Es war eben kein gewöhnliches Testspiel. Doch es war auch die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start. Und die Zeit dafür rennt.