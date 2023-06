Unkonventionelles Elfer-Training: Walter lockert die Stimmung beim HSV wieder auf

Wie bereitet sich der HSV auf das letzte Spiel der Saison vor? Nach der Rückkehr aus Stuttgart stand am Freitag nur eine Regenerations-Einheit auf dem Programm. Am Samstag war nun wieder etwas mehr los im Volkspark. Richtig arbeiten mussten die Profis dabei aber nicht.

Schon am Morgen hatte sich die Mannschaft zum gemeinsamen Frühstück im HSV-Campus getroffen. Um kurz vor 11 Uhr ging es dann auf den Trainingsplatz. Rund 100 Fans waren dabei. Gemotzt wurde nach dem 0:3 in Stuttgart nicht, für die Profis gab es von den Anhängern ein paar aufmunternde Worte. Die Stimmung war locker und nicht angespannt.

So ging es dann auch auf dem Rasen weiter. Insgesamt 20 Feldspieler und vier Torhüter waren bei der vorletzten Einheit der Saison auf dem Platz dabei. Das Training dauerte nur knapp eine Stunde. Der Spaß stand im Vordergrund. Erst wurden Kopfbälle, dann Elfmeter auf jeweils etwas kleinere Tore geübt. Wie bei Tim Walter üblich gehörte auch ein kleiner interner Wettbewerb dazu. Strafen für die Verlierer gab es diesmal jedoch keine.

Relegations-Rückspiel gegen Stuttgart am Montag um 20.45 Uhr

Walter lässt die Zügel locker und setzt vor dem großen Saisonfinale vor allem auf Geschlossenheit und Spaß. Das dürfte sich auch am Sonntag nicht groß ändern. Um 13 Uhr findet im Volkspark das letzt richtige HSV-Training in dieser Saison statt, bevor es am Montag (20.45 Uhr/Liveticker bei mopo.de) im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart dann noch mal ernst für den HSV wird.