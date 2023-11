Trotz des Doppelpacks: HSV-Trainer Walter kritisiert Torjäger Glatzel

Mit dieser Schelte war nicht zu rechnen. Robert Glatzels Doppelpack hatte den HSV trotz schwacher Leistung in Kiel zum zwischenzeitlichen 2:2 geführt, Tim Walter aber sparte nach Abpfiff nicht mit Kritik an seinem Torjäger – weil der aus Sicht des Trainers sich zu oft außerhalb des Strafraums aufhielt. Eine alte Diskussion, deren Wiederaufnahme nun allerdings überraschte.

Auch das Tor-Jubiläum konnte Glatzel am Ende nicht trösten. Seinem 50. Zweitligatreffer für den HSV ließ er in Kiel auch noch den 51. folgen, das alles in 81 Partien. Eine herausragende Quote. Walter aber war dennoch nicht zufrieden.

HSV: Tim Walter mit Kritik an Robert Glatzel

Hörbar wurde die Kritik des Trainers, als er über den Treffer zum 2:2 sprach. „Da war das zu sehen, was ich erwarte“, erklärte Walter. „Dass der Stürmer in der Box bleibt und sich belohnt.“ Die Frage, ob er zuvor mit Glatzels Positionsspiel unzufrieden gewesen sei, beantwortete der Coach klar: „Das war damit gemeint.“ Und weiter: „Wenn sich Spieler nicht an einen Plan halten, kriegen sie die Quittung dafür. Und wenn sich Spieler an einen Plan halten, kriegen sie auch ihre Quittung dafür.“ Sollte wohl heißen: Würde Glatzel auf Walter hören, würde er noch öfter treffen.

Nicht zum ersten Mal gibt es diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen. Walter wünscht sich, dass sein Torjäger vor allem als Abnehmer vor dem Tor in Erscheinung tritt. Glatzel selbst aber neigt dazu – insbesondere wenn er zu wenig Zuspiele erhält – sich fallen zu lassen, um sich in den Spielaufbau mit einschalten zu können. Dadurch fehlt er hin und wieder, wenn es im Strafraum brennt.

Insbesondere vor zwei Jahren, in Glatzels Anfangszeit beim HSV, lagen der Angreifer und sein Trainer bei dieser Frage über Kreuz. Glatzel fügte sich dann den Anweisungen, passte seine Spielweise an – und traf deutlich öfter. Auch in dieser Serie stimmt die Quote, er führt die Torschützenliste der Liga an. Nun fordert Walter erneut den Fokus für das Wesentliche ein.