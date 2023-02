Ticket-Boom immer wilder: Jetzt jagt der HSV sogar Gladbach

Die Hütte wird wieder richtig voll. Fünfmal in Folge knackte der HSV zuletzt die 50.000er Marke im Volkspark. In dem Takt geht es weiter. Für die Partie am Samstag gegen Nürnberg sind bereits mehr als 55.700 Tickets weg. Damit wird Hamburgs Zuschauerschnitt für diese Saison erstmals mehr als 52.000 betragen.

In diesem Bereich agiert der HSV längst auf Champions-League-Niveau. Bereits am Samstag könnte er deutschlandweit auf Rang vier (hinter Bayern, Dortmund, Schalke) vorrücken und Gladbach verdrängen. Die Borussen haben derzeit einen Schnitt von 52.288.

Das könnte Sie auch interessieren: Als Heyer-Ersatz: Katterbach wird beim HSV zum Seitenwechsler

Der Run auf die HSV-Karten geht auch nach dem Nürnberg-Spiel unvermindert weiter. Für Kiel (18. März) sind bereits 54.000 Karten weg. Die restlichen vier Heimpartien wurden noch nicht terminiert.