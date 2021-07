Nach dem feststehenden Abgang von Simon Terodde zu FC Schalke 04 durchkämmten die HSV-Verantwortlichen den Markt nach neuen Angreifern. Mit Robert Glatzel (Cardiff City) wurde ein spielstarker Stürmer verpflichtet – und dennoch wird weiterhin nach Verstärkungen gefahndet.

„Die letzten Jahren hatten wir mit Hinterseer, Pohjanpalo und Terodde drei Tormaschinen“, sagt Boldt und ergänzte: „Dass das alleine aber auch nicht reicht, haben wir auch gesehen.“ Glatzel, der in 74 Zweitligaspielen bislang 21-mal traf, wird beim HSV zugetraut, dass er in die Fußstapfen des Trios treten kann. „Glatzel kann auch für eine Quote stehen“, sagte der Sportvorstand. Im Trainingslager im bayrischen Grassau fehlt der 27-Jährige aufgrund einer Coronainfektion. Läuft alles glatt, kann der Ex-Mainzer nach der Rückkehr der Mannschaft ins Training einsteigen.

Glatzel soll nach dem Trainingslager einsteigen

„Der Verlauf seiner Corona-Erkrankung ist sehr glimpflich und er brennt auf die Aufgabe“, sagte Boldt über den Stürmer. Glatzes Abwesenheit wollen zwei Youngster für Werbung in eigener Sache nutzen. Mit Robin Meißner und Manuel Wintzheimer stehen Tim Walter im Trainingslager nur zwei nominelle Angreifer zur Verfügung. „Sie sind auch sehr torgefährlich, auf eine unterschiedliche Art.“ Wintzheimer glänzte in der Vorsaison vor allem als Torbutler, war mit zwölf Assists drittbester Vorbereiter der Liga.

Und dennoch, die HSV-Bosse suchen weiter nach Verstärkungen. „Dass wir uns im offensiven Bereich weiter mit Verstärkungen beschäftigen, ist klar“, stellt Boldt klar.