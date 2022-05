Nach Verletzung gegen Hannover: HSV-Profi Vagnoman sagt, wie es ihm geht

Es war ein Moment, der dem HSV beim 2:1 gegen Hannover 96 überhaupt nicht schmeckte. Zwölf Minuten vor dem Ende war Schluss für Josha Vagnoman, der Abwehrmann musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Die bange Frage nach dem Sieg: Wie schwer hat es Vagnoman diesmal erwischt? Wenige Stunden nach der Partie meldete sich der 21-Jährige zu Wort.

Die Sorge bei den Fans war zunächst groß, denn Vagnoman klebt das Verletzungspech ohnehin an den Füßen. Erst Ende Februar konnte er so richtig in die Saison eingreifen, zuvor fiel er wegen eines Muskelfaserrisses und später wegen eines Sehnenrisses fast ein halbes Jahr lang aus.

Als er gegen Hannover am Boden lag, wurden Erinnerungen wach. Nach kurzer Behandlungspause musste Vagnoman raus. Trainer Tim Walter aber hoffte schnell, dass es diesmal nicht so schlimm ist: „Ich denke, es war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat ein bisschen Krämpfe gehabt.“

Genau das bestätigte Vagnoman dann wenig später. „Keine Verletzung, nur ein Krampf“, ließ der U21-Nationalspieler via Instagram wissen und verzierte den Post mit einem Grinse-Smiley.

Bei Nichtaufstieg könnte Vagnoman den HSV verlassen wollen

Gut für den HSV, der am letzten Spieltag in Rostock (15.5) und in einer möglichen Relegation (19./23.5.) gegen den Drittletzten der Bundesliga auf Vagnoman zurückgreifen kann. Wichtig aber auch für den Profi selbst: Bei einem Nichtaufstieg spielt er mit dem Gedanken, den HSV im Sommer zu verlassen. Alle potenziellen Interessenten wissen um Vagnomans Verletzungshistorie – und schauen derzeit ganz genau hin.