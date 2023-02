Sein Karriereplan steht. Ab der kommenden Saison möchte Josha Vagnoman erstklassig spielen – am liebsten mit dem HSV. Sollte es mit dem Aufstieg allerdings nicht klappen, wird der 21-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Vereinswechsel anstreben. Der Junioren-Nationalspieler steht vor den bislang wichtigsten Wochen seiner Karriere.

Sein Karriereplan steht. Ab der kommenden Saison möchte Josha Vagnoman erstklassig spielen – am liebsten mit dem HSV. Sollte es mit dem Aufstieg allerdings nicht klappen, wird der 21-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Vereinswechsel anstreben. Der Junioren-Nationalspieler steht vor den bislang wichtigsten Wochen seiner Karriere.

Es läuft für Vagnoman. Nachdem er rund ein halbes Jahr lang mit Verletzungen auf Eis lag, hat er zu alter Stärke zurückgefunden. Zuletzt traf er sogar gegen Karlsruhe (3:0) und in Regensburg (4:2). Prima Referenzen für einen, der nach Höherem strebt.

Steigt der HSV auf, ist ein Vagnoman-Wechsel kein Thema

Wie aber geht es weiter mit Vagnoman? Nachdem sich der HSV bis auf drei Punkte an den Relegationsrang herangepirscht hat, wird im Volkspark wieder vom Aufstieg geträumt. In diesem Fall ist ein Wechsel Vagnomans (steht bis Sommer 2024 unter Vertrag) kein Thema. Verpasst der HSV die Bundesliga-Rückkehr allerdings auch im vierten Anlauf, könnte es bereits in diesem Sommer zur Trennung kommen.

Klar ist: Die Zahlen müssten stimmen, der HSV sitzt am längeren Hebel. Eine Ablöse ab acht Millionen Euro wird intern als Summe genannt, bei der der Verein einem Wechsel wohl zustimmen würde.

Einen entsprechenden Markt hat Vagnoman in jedem Fall. Zahlreiche Bundesligisten haben ihn auf dem Zettel und verfolgen seinen Weg genau, dazu Vereine aus England und Italien. In diese beiden Länder hätte das Talent bereits in den vergangenen beiden Jahren wechseln können, ehe sich die teilweise weit vorangeschrittenen Verhandlungen zerschlugen.

Nun spielt Vagnoman erneut um seine Zukunft. Beim HSV – oder eben woanders.