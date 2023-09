Negativrekord am HSV-Geburtstag? Diese Umbaumaßnahmen plant Walter

Am Freitag wird der HSV 136 Jahre alt. Erstmals seit 2012 findet exakt am Gründungstag des Vereins auch ein Spiel im Volkspark statt. Dass mit Düsseldorf der Spitzenreiter der Liga kommt, passt zum Anlass. Das Stadion ist bis auf ein paar Plätze im Gästebereich ausverkauft. Auf die Zuschauer wartet eine große Überraschungspartie.

Das letzte Geburtstagsspiel hat der HSV vor elf Jahren mit 1:0 gegen Hannover gewonnen. Schiedsrichter war damals Felix Zwayer. Auch diesmal wird der Immobilienkaufmann aus Berlin das Spiel leiten. Ansonsten gibt es im Vorfeld vor allem jede Menge Fragezeichen. Zumindest für Spannung und einen gewissen Überraschungseffekt ist damit gesorgt. Die MOPO nennt, die heißesten Themen.

Drei Pleiten in Folge gab es für den Walter-HSV noch nie

Zeigt der HSV wieder sein Gewinner-Gesicht? Tim Walter hasst Niederlagen. Seit seinem Amtsantritt in Hamburg im Sommer 2021 versucht er eine neue Siegermentalität im Volkspark zu entwickeln. Dabei schien er zwischenzeitlich auf einem guten Weg. Die jüngsten Pleiten in Elversberg und Osnabrück haben für Zweifel und ein härteres Training gesorgt. Mit dem Düsseldorf-Spiel wollen Walter und der HSV zurück in die Erfolgsspur finden. Drei Pleiten in Folge gab es unter Walter beim HSV bislang noch nie.

Muheim rückt in die Abwehr – was ändert der HSV-Trainer noch?

Wie baut Walter seine Mannschaft um? Nach dem Totalausfall in Osnabrück gibt es für den HSV-Coach genug Gründe, um sein Team auf vielen Positionen umzubauen. Das wird er jedoch kaum machen. Miro Muheim wird Moritz Heyer links in der Abwehr ersetzen, ansonsten bleibt wahrscheinlich alles gleich. Guiherme Ramos und Dennis Hadzikadiunic sind weiter in der Innenverteidigung gesetzt. Im Mittelfeld ist wohl nur noch offen, ob László Bénes oder Immanuel Pherai neben Ludovit Reis spielt. Die Auflösung gibt es erst eine Stunde vor dem Anpfiff.

Hält die Erfolgsserie im Volkspark? So schlecht es zuletzt auch auswärts für den HSV lief, so gut ist weiterhin die Heimspielbilanz. Die vergangenen 13 Liga-Spiele hat der HSV im Volkspark nicht verloren. Die Serie soll gegen Düsseldorf ausgebaut werden. Zuletzt brachte die Fortuna dem HSV Glück. Aus den letzten elf Heimspielen gegen Düsseldorf holten die Hamburger neun Siege und zwei Remis.

Springt der HSV zurück auf Platz eins? Mit einem Sieg gegen Düsseldorf können die Hamburger zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze in der Zweiten Liga erobern. Bei einer Niederlage kann es hingegen runter bis auf Rang sechs gehen. Schlechter als Rang drei war der HSV seit über einem Jahr nicht mehr.