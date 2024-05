So plötzlich wie er erschien, machte sich der junge Mann auch wieder aus dem Staub. Wie aus dem Nichts tauchte kurz vor dem letzten Anhörungstag im Prozess um Mario Vuskovic ein HSV-Fan in Lausanne auf, um dem Abwehrspieler moralische Unterstützung zu gewähren. „Ich bin mir sicher, dass er unschuldig ist“, ließ der Anhänger wissen, gab flugs ein TV-Interview und fotografierte rasch den prunkvollen Palais de Beaulieu, in den Vuskovic zuvor geschritten war. Ein Auftritt zwischen Hoffen und Bangen, sinnbildlich für den seit eineinhalb Jahren wegen EPO-Dopings gesperrten Profi, der sich nach dem Prozess vor dem CAS nichts mehr als einen Freispruch wünscht. Insgesamt 13 Stunden dauerten die Anhörungen an den beiden Tagen, die nun im Nachgang über Vuskovic’ sportliches Schicksal entscheiden werden. Ein Freispruch oder die Bestätigung der Sperre, die dann allerdings um zwei weitere Jahre bis November 2026 ausgedehnt werden müsste – diese beiden Möglichkeiten bleiben. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Prozess, der für Tränen, Wut, aber auch dezente Zuversicht sorgte.

Warum weinte Vuskovic so heftig? Als der 22-Jährige gebeten wurde, den genauen Ablauf der für ihn so fürchterlichen Ereignisse zu schildern, brach er immer wieder in Tränen aus und unterbrach sein Statement mehrfach. Was Vuskovic während seines knapp 20-minütigen Vortrags aus der Bahn warf: Erstmals sprach er vor Gericht ausführlich über die für ihn traumatischen Ereignisse und berichtete davon, wie Polizeibeamte ihn wegen seines positiven Tests am HSV-Stadion abholten und sein Haus durchsuchten. Im Frühjahr 2022 hatte Vuskovic vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt zwar auch ausgesagt, wurde aber lediglich zu den Geschehnissen rund um die Abgabe seiner Dopingprobe befragt. Damals kamen ihm erst beim Abschlussplädoyer die Tränen.

Anwälte von HSV-Profi Vuskovic punkteten vor Gericht

Womit punktete die Vuskovic-Seite? Der Plan sah vor, darauf zu verweisen, dass Vuskovic’ im September 2022 positiv auf EPO analysierte Urinprobe sehr früh nach einer intensiven Trainingseinheit entnommen wurde und der Wert somit ungleich höher lag, als er es zu einem etwas späteren Zeitpunkt getan hätte. Vuskovic’ Anwalt Paul Greene machte bei diesen Ausführungen einen überzeugenden Eindruck, ebenso wie der kanadische Protein-Chemiker David Chen, der zu verdeutlichen versuchte, warum die positiv gewertete Urinprobe falsch-positiv hätte gewertet werden müssen.

Für eine Überraschung sorgte die Vuskovic-Seite am zweiten Prozesstag, als Top-Ermittler Steven Baack aussagte. Der ehemalige Leiter der Hamburger Soko erläuterte detailliert und mit Hilfe eines knapp 40-seitigen Berichts, wie er sich intensiv in Kroatien um die Beschaffung von EPO bemüht habe und daran gescheitert sei. Sein Urteil: Vuskovic sei niemals in der Lage gewesen, sich das Protein zu besorgen.

Anwalt Greene bezeichnete WADA als „lächerlich“

Gab es unerwartete Probleme bei dem Prozess? Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und ihr deutscher Ableger NADA, die auf eine Vierjahressperre für Vuskovic drängen, wollten die von Dr. Chen vorbereitete PowerPoint-Präsentation verbieten lassen. Die Begründung: Fristen seien nicht eingehalten und unzulässige Änderungen vorgenommen worden. Greene verurteilte diesen Versuch im Saal als „lächerlich“, auch die Richter folgten dem Antrag nicht. Dr. Chen durfte wie von ihm gewünscht referieren.

Warum war der Vuskofic-Staff dennoch teilweise erbost? Die anwesenden WADA- und NADA-Mitglieder sorgten mit ihren Argumentationen mitunter für Empörung, verteidigten mehrfach die umstrittene Sar-Page-Methode als die einzig gültige, um EPO-Doping zu erkennen, und verwiesen immer wieder auf Routine und Erfahrung als alleinige Qualifikationsmerkmale bei der Auswertung. Die mangelnde Kritikfähigkeit führte zu Differenzen, Tomislav Kasalo – einer der drei Vuskovic-Anwälte – unterstellte sogar Yvette Dehnes, Chefin der EPO Working Group, Tatsachen zu verdrehen. „Sie sind eine Lügnerin“, herrschte er die Norwegerin an. Insgesamt beurteilte das Vuskovic-Lager den Auftritt der WADA- und NADA-Vertreter als arrogant.

Vuskovic-Anwälte sind mit Prozess in Lausanne zufrieden

Sind Vuskovic und seine Anwälte zufrieden mit dem Prozessverlauf? Grundsätzlich schon. Das Auftreten der Anwälte, Gutachter und Zeugen wird als geglückt angesehen. Auch die Art und Weise, wie die Richter Lars Hilliger (Dänemark/Vorsitz), Jeffrey Benz (England) und Luigi Fumagalli (Italien) agierten und das Interesse, das sie an den Argumenten der Vuskovic-Seite zeigten, macht dem Fußballer Hoffnung.

Wie denken die Richter? Der Ausgang bleibt offen. Direkt nach dem zweiten Anhörungstag zog sich das Dreigestirn zurück und beriet sich. Dieser Prozess wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Benz, der als athletenfreundlich gilt, könnte für Vuskovic das Zünglein an der Waage sein.

HSV-Sportvorstand Boldt glaubt an Urteil vor Saisonstart

Bis wann wird das Urteil gefällt? HSV-Sportvorstand Jonas Boldt, der in Lausanne an beiden Tagen dabei war, stellt fest: „Wir können davon ausgehen, dass es eine Entscheidung vor dem Saisonstart geben wird.“ Daran sollen alle Parteien ein Interesse haben. Somit dürften Vuskovic und der HSV spätestens zum ersten August-Wochenende, wenn die Zweite Liga startet, klar sehen. Auch ein früherer Richterspruch ist möglich.

Ist mit dem Urteil wirklich das letzte Wort gesprochen? Davon ist fest auszugehen. Sollten schwere Verfahrensfehler nachgewiesen werden oder elementare Rechtsfehler begangen worden sein, könnte die unterlegene Seite vor das Schweizer Bundesgericht ziehen. Die Chancen darauf werden aber als äußerst gering eingestuft.