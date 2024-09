Nach Raab-Comeback: Wer im Kampf um das HSV-Tor jetzt die Nase vorn hat

„Es war schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Das hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich wieder fit.“ Trotz 0:1-Niederlage im Geheimtest gegen Holstein Kiel strahlte Matheo Raab hinterher mit der Sonne um die Wette. Der Grund: Der HSV-Keeper konnte nach längerer Zwangspause sein Comeback feiern. Nun würde er gerne auch seinen Platz im HSV-Tor wieder zurückhaben. Das wird allerdings nicht einfach.

Hinter Raab liegen schwere Wochen. Als Nummer eins sollte er beim HSV eigentlich in die Saison gehen. Dann zog er sich im Laufe der Sommervorbereitung eine Lungenentzündung zu. Trainer Steffen Baumgart musste umdenken und gab Daniel Heuer Fernandes den Platz im HSV-Tor. Der machte seine Sache bislang sehr ordentlich und bleibt auch für die nächsten Spiele gesetzt. Doch ab sofort will Raab als Herausforderer wieder Druck machen.

„Dass das keine erfreuliche Nachricht war, ist klar“, sagt Raab rückblickend über den Wechsel im HSV-Tor. „Nichtsdestotrotz geht es jetzt wieder weiter. Ich will der Mannschaft wieder helfen und Argumente auf dem Platz liefern.“

HSV-Torwart Raab ist wieder bei „100 Prozent“

Seit zwei Wochen ist der 25-Jährige zurück im Training. Die Intensivität wurde dabei kontinuierlich gesteigert. Mit seinem 90-Minuten-Einsatz gegen Kiel bestand er nun den letzten Härtetest. Probleme hat der Schlussmann keine mehr. „Alles ist verheilt. Ich bin jetzt wieder zu 100 Prozent fit“, so Raab, der, sich auf einem „sehr gutem Weg“ sieht.

Raab weiß allerdings auch, dass er im Kampf um das HSV-Tor nun erst mal nur den Status Herausforderer hat. Ob sich das so schnell ändert, wird vor allem auch an Heuer Fernandes liegen. So lange er nicht entscheidend patzt oder sich verletzt, wird Baumgart kaum etwas an der Besetzung im Tor ändern. Raab muss auf seine nächste Chance warten. Das kann dauern.