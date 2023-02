Das war zunächst mal seine Abschiedsvorstellung für den HSV. Eine Halbzeit lang stürmte Robin Meißner gegen Midtjylland (1:5). Jetzt zieht der Stürmer nach Rostock weiter (die MOPO berichtete). Hansa hat sich im Poker mit den ebenfalls interessierten Ingolstädtern durchgesetzt. Im Mai kommt es bereits zum schnellen Wiedersehen.

Für Meißner ist der Deal die Chance, endlich wieder mehr Spielpraxis zu erhalten, nachdem er beim HSV unter Trainer Tim Walter kaum zum Zug kam (nur 92 Minuten in dieser Saison). Diesbezüglich soll Hansa klare Signale versendet haben. Eine Kaufoption hat der HSV Hansa nicht eingeräumt. Dann laufen die Verträge von Meißners Sturmkonkurrenten Mikkel Kaufmann und Manuel Wintzheimer im Sommer aus. Meißner soll dann, möglichst mit vielen Spielminuten in den Beinen, einen neuen, kraftvollen Anlauf nehmen.

Übrigens: An Wintzheimer war Rostock ebenfalls interessiert, auch andere Zweitligisten fragten beim HSV an. Die Bosse aber schoben den Riegel vor. Mit Meißner kommt es Mitte Mai, am letzten Zweitliga-Spieltag, zum Wiedersehen, wenn der HSV zu Hansa muss. Eine Klausel, dass der Stürmer dann nicht auflaufen darf, soll nicht existieren.