Nach dem Durchpusten beginnt ab heute wieder die Arbeit. Zwei Tage lang verdauten die HSV-Profis das 2:2 in Düsseldorf und den neuerlichen Rückschlag im Aufstiegskampf, jetzt startet die Vorbereitung auf Hannover. Wenn Tim Walter heute zum Training in den Volkspark bittet, wartet nicht nur eine sportliche Herausforderung auf ihn – er wird vor allem auch als Psychologe gefragt sein. Insbesondere ein intensiver Austausch mit Jonas David dürfte anstehen. Dieser könnte sich nun doch wieder nach Alternativen umsehen. Interessenten gibt es genug.

Nach dem Durchpusten beginnt ab heute wieder die Arbeit. Zwei Tage lang verdauten die HSV-Profis das 2:2 in Düsseldorf und den neuerlichen Rückschlag im Aufstiegskampf, jetzt startet die Vorbereitung auf Hannover. Wenn Tim Walter heute zum Training in den Volkspark bittet, wartet nicht nur eine sportliche Herausforderung auf ihn – er wird vor allem auch als Psychologe gefragt sein. Insbesondere ein intensiver Austausch mit Jonas David dürfte anstehen.

Völlig überraschend hatte Walter den Innenverteidiger in Düsseldorf aus der Startelf genommen, dafür auf Javi Montero und eine Dreierkette gesetzt. Das bekannte Resultat: Walter verzockte sich. Der HSV stand hinten nicht sicher, Montero patzte vorm 1:1 und sah später Gelb-Rot.

David war von Degradierung überrascht

Für David, der von seiner Degradierung komplett überrumpelt wurde, waren die Ereignisse ein mächtiger Tiefschlag. Nur: Samstag gegen Hannover braucht Walter ihn, zumal mit Miro Muheim (Gelbsperre) neben Montero ein weiterer Defensivmann fehlt. Gelingt es dem Trainer, David rechtzeitig wieder aufzubauen?

MOPO

Seinem Eigengewächs (seit 2014 beim HSV) wieder neues Selbstvertrauen einzuflößen, dürfte eine der schwierigsten Aufgaben Walters bis zum Nordderby werden. Eigentlich gibt es am Samstag keine Alternative zu David, der neben Sebastian Schonlau (nach Gelbsperre wieder dabei) in die Abwehrmitte rücken dürfte. Doch der 23-Jährige weiß spätestens seit der Düsseldorf-Partie, wie es wirklich um das Vertrauen des Trainers in ihn bestellt ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Abwehr gefährdet HSV-Aufstieg: Wird das Vuskovic-Loch zum Verhängnis?

Offen, wie es grundsätzlich mit David (Vertrag bis 2024) beim HSV weitergeht. Nachdem er schon vor dieser Serie weg wollte, Walter aber den Riegel vorschob, wird das Thema nach der Saison wohl wieder auf den Tisch kommen. Interesse an dem Ex-Junioren-Nationalspieler (neun Einsätze) soll bereits in Italien, den Niederlanden und bei deutschen Zweitligisten bestehen.