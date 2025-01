Kurios: Muheim fast immer im gleichen Spiel gesperrt – wie der HSV ihn ersetzen will

Es war nur eine Frage der Zeit, nun ist es passiert. Miro Muheim sah in der Nachspielzeit beim 3:2 in Berlin nach einem Foul die Gelbe Karte. Für den Schweizer war es die fünfte Verwarnung in dieser Saison. Am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Hannover ist der Linksverteidiger gesperrt. Trainer Merlin Polzin muss improvisieren.

Muheim ist der einzige HSV-Profi, der in dieser Saison jedes Liga-Spiel von der ersten bis zur letzten Minute gemacht hat. Jetzt muss der beste Vorlagengeber der Zweiten Liga eine Zwangspause einlegen. „Leider“, sagte er dazu nach dem Spiel in Berlin. Damit war das Thema für ihn dann aber auch schon abgehakt. Die Freude über den Erfolg in der Hauptstadt stand im Vordergrund. „Nach dem 2:2 ist Hertha noch mal richtig gekommen. Dass wir da dann noch mal das Spiel drehen konnten, spricht für uns“, erklärte der 26-Jährige.

Mikelbrencis und Oliveira können Muheim ersetzen

Mit Blick auf den nächsten Gegner stellt sich nun beim HSV die Frage, wie Muheim ersetzt werden soll. Die erste Alternative wäre Noah Katterbach gewesen, doch der fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Herbst aus. Nun muss eine Notlösung her. Die Kandidaten dafür sind William Mikelbrencis und Nicolas Oliveira.

Beide sind eigentlich Rechtsverteidiger, doch auch auf der linken Seite sollen sie den Job für ein Spiel machen können. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Mikelbrencis gegen Hannover Muheim ersetzen wird, den Part rechts in der Abwehr würde dann Silvan Hefti übernehmen. Gegen Oliveira spricht: Er hat sein letztes Spiel Anfang Dezember 2024 in der Regionalliga gemacht und in den zurückliegenden Wochen nur trainiert. Bei den Profis kam er in dieser Saison bislang nur auf einen Joker-Einsatz über zwei Minuten. Das war als Rechtsverteidiger am dritten Spieltag beim Gastspiel in Hannover (0:1).

Kurios: Muheim, der seit 2021 für den HSV spielt, verpasst zum vierten Mal ein Liga-Spiel aufgrund einer Gelb-Sperre. Zum dritten Mal muss er deswegen bei einem Heimspiel gegen Hannover aussetzen. Gewonnen hat der HSV die Spiele gegen Hannover bislang jeweils trotzdem. Im Mai 2022 gab es einen 2:1-Erfolg, im April 2023 sogar ein 6:1. Geht diese Erfolgsgeschichte am Sonntag im Volksparkstadion weiter?