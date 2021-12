Insgesamt drei Tore hatte Ludovit Reis in seiner Profi-Karriere vor seinem Wechsel zum HSV für Groningen und Osnabrück erzielt. Beim 3:0 gegen Rostock jubelte er am Sonntag nun bereits über seinen dritten HSV-Treffer in dieser Saison. Keine Frage, in Hamburg entwickelt sich der niederländische U21-Nationalspieler immer mehr zum Torjäger und auch sonst läuft es richtig gut für ihn.

Mit guten Leistungen hat sich Reis einen Stammplatz im Mittelfeld der Hamburger erkämpft. In den vergangenen acht Liga-Spielen gehörte er zur Startelf des HSV. „Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Wenn ich Tore schieße, ist das schön, wenn andere treffen, ist das auch gut. Wir sind in einer guten Phase und wir haben einen guten Plan, der funktioniert. Genauso müssen wir weitermachen“, sagte Reis.

HSV-Profi Reis will weiter Gas geben

Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist fest entschlossen, weiterhin seinen Teil zum Erfolg beizutragen. Und er ist überzeugt, da geht noch mehr. „Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Ich bin noch jung und kann noch viel lernen. Ich werde weiter Gas geben.“

Ob das auch zu weiteren Toren führt, wird sich zeigen. Beim Blick auf das nächste Spiel gegen Schalke und die anstehende zweite Saisonhälfte betont Reis, dass man nicht zu sehr auf die Konkurrenz, sondern vor allem auf sich selbst schauen sollte. Die Ansage von Ludovit Reis: „Wir müssen bei uns und unserem Plan bleiben. Die Saison ist noch lang, da kann noch viel passieren.“