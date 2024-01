Fußballlehrer-Lehrgang gestartet: Zwei HSV-Trainer sind mit dabei

Nicht nur die Profis des HSV sollen besser werden, sondern auch die Trainer. Mit Merlin Polzin (33) und Loic Favé (30) starteten in dieser Woche gleich zwei hoffnungsvolle Coaches des Vereins in Frankfurt in ihren Pro-Lizenz-Lehrgang.

Zwei Hamburger machen den nächsten Schritt. Polzin, seit Sommer 2020 Assistenzcoach der Profis, und Favé, der Anfang des Jahres als Leiter Sport den HSV-Nachwuchs führt, ackern für ihre Pro-Lizenz. Die erlaubt es ihnen, danach auf höchstem Niveau als Cheftrainer zu fungieren.

Bis Dezember wird Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski das HSV-Duo und die insgesamt 15 Kollegen intensiv schulen. Auf Polzin und Favé warten ordentlich Stress und viele Reisen in den DFB-Campus nach Frankfurt. Mühen, die sich lohnen werden.