Uwe Hünemeier weiß, was Steffen Baumgart auf die Palme bringt. „Ihn hat es gestört“, sagt der Co-Trainer des SC Paderborn, „wenn Jungs im Training nicht voll aufmerksam oder konzentriert waren.“ Der Ex-Profi selbst lief nie Gefahr, Baumgart gegen sich aufzubringen – weil Hünemeier auf dem Platz das vorgelebt hat, was der Trainer verlangt. Deshalb hat Baumgart seinen Ex-Kapitän mal „Muster-Profi“ genannt – Hünemeier sieht in dem HSV-Coach jetzt aber kein Vorbild, wie er der MOPO verrät.

Uwe Hünemeier weiß, was Steffen Baumgart auf die Palme bringt. „Ihn hat es gestört“, sagt der Co-Trainer des SC Paderborn, „wenn Jungs im Training nicht voll aufmerksam oder konzentriert waren.“ Der Ex-Profi selbst lief nie Gefahr, Baumgart gegen sich aufzubringen – weil Hünemeier auf dem Platz das vorgelebt hat, was der Trainer verlangt. Deshalb hat Baumgart seinen Ex-Kapitän mal „Muster-Profi“ genannt – Hünemeier sieht in dem HSV-Coach jetzt aber kein Vorbild, wie er der MOPO verrät.

„Steffen passt in keine Schublade“, sagt Hünemeier zur MOPO. Der 38-Jährige kennt Baumgart – weil er ihn in Paderborn drei Jahre erlebt hat. Gemeinsam stiegen sie 2018/19 in die Bundesliga auf, bis zu Baumgarts SCP-Abschied im Sommer 2021 arbeiteten sie zusammen. Und deshalb weiß Hünemeier, der letztes Jahr seine Karriere beendete und seit dieser Saison Co-Trainer in Paderborn ist: „Steffen hat ein dickes Fell, aber wenn ihm etwas nicht passt, sagt er es. Und er entspricht nicht der Norm – weil er seinen Weg gefunden hat.“

Hünemeier war „Muster-Profi“ von Baumgart in Paderborn

Hünemeier ist dabei, seinen eigenen zu finden, ist jetzt happy als Assistent von Lukas Kwasniok „und positiv überrascht, wie die Saison für mich gelaufen ist“. Dass es für Baumgart und den HSV zunächst nicht lief wie erhofft, hat ihn nicht überrascht: „Weil es auch für mich eine Aufgabe war, mich damals an Steffens Ideen zu gewöhnen. Er braucht auf bestimmten Positionen bestimmte Typen.“ Einen Sebastian Schonlau (29) etwa, den Baumgart 2020/21 zu Paderborns neuem Kapitän ernannte, obwohl der vorherige Vize-Käpt’n Hünemeier achteinhalb Jahre älter war und ist.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Reich und unsolidarisch: Wie wohlhabende Hamburger gegen ein Flüchtlingsheim kämpfen

Historisches Wochenende? Was St. Pauli bei einem Aufstieg plant

Kann man die nicht einfach verbieten? Eine Jura-Professorin über die Kalifat-Demos

Der Party-Planet mischt die triste City auf

20 Seiten Sport: Alles zum HSV und zum FC St. Pauli

28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag





„Aber Bascho ist mit Leistung vorangegangen“, lobt Hünemeier seinen Ex-Abwehr-Partner. „Er ist ein sehr guter Junge, dem ich von Herzen wünsche, dass er irgendwann mit dem HSV aufsteigt.“ Sollte dies in Kürze misslingen, habe der HSV mit Schonlau und Baumgart „ein starkes Duo für die nächste Saison“, meint Hünemeier. „Sie wissen, wie sie gegenseitig ticken – und wie der Fußball aussehen sollte.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Er hinterfragt alles – auch sich“: So tickt HSV-Coach Baumgart in der Krise

Mit einem Punktgewinn am Freitagabend würde Paderborn den Hamburger Klassenerhalt perfekt machen. „Wir wollen das Spiel gewinnen“, sagt Hünemeier vor dem Wiedersehen mit Baumgart und Schonlau. „Aber wir werden nicht diejenigen sein, die dem HSV den Aufstieg verderben. Betrachtet man die ganze Saison, wären sie dafür selbst verantwortlich.“