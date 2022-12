War es das Risiko wert? Bakery Jatta, der als einer der Dauerbrenner der abgelaufenen Saison in allen 39 Pflichtspielen zum Einsatz kam, wird dem HSV, wie dieser mitteilte, „mehrere Wochen“ fehlen. Eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel wird den Gambier jedoch nicht nur die Vorbereitung kosten – sondern auch den Zweitliga-Auftakt Mitte Juli.

Nach MOPO-Informationen handelt es sich um eine Folgeverletzung aus dem Relegations-Hinspiel gegen die Hertha, in dem Jatta mit dickem Tape am linken Oberschenkel in der 73. Minute ausgewechselt werden musste. Drei Tage lang konnte er dann nicht trainieren, stand trotzdem in der Startelf des Rückspiels. Dass Jatta mit einem Handicap in die Partie ging, bestätigte die Diagnose einer anschließenden MRT-Untersuchung.