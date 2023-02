Dompé und Mikelbrencis nach Crash zurück im Training – Polizei ermittelt weiter

Am Montag waren die beiden HSV-Profis Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis in einen heftigen Autocrash mit anschließender Fahrerflucht auf St. Pauli verwickelt. Was genau an dem Abend passiert ist, wird von der Polizei noch ermittelt. Im Raum steht weiterhin der Verdacht, dass sich beide im Vorfeld des Unfalls ein Autorennen geliefert haben. Für das Duo ging es am Donnerstag im Volkspark erst mal zurück an die Arbeit.

Tag drei nach der folgenschweren Crash-Nacht von St. Pauli. Nachdem sich die beiden Franzosen am Mittwoch öffentlich für ihr Fehlverhalten entschuldigt hatten, es vom HSV zudem die Ankündigung einer „empfindlichen Geldstrafe“ gab und beide auch nicht mit der Mannschaft trainieren durften, kehrte am Donnerstag zumindest für den Moment wieder ein wenig Normalität im Volkspark ein.

Dompé und Mikelbrencis: Polizei vermutet weiter ein Autorennen

Als es für die Mannschaft am Donnerstag um kurz vor 10.30 Uhr zur nächsten Teameinheit auf den Trainingsplatz ging, waren auch Dompé und Mikelbrencis wieder dabei. Die Suspendierung vom Mannschaftstraining ist für beide aufgehoben. Der Offensivspieler und der Verteidiger absolvierten die komplette Einheit mit dem Team und waren voll integriert. Um 11.49 Uhr verließ Dompé als einer der letzten Spieler den Platz, auf dem Weg in die Kabine schrieb er Autogramme. Der Vorfall vom Montagabend war dabei kein Thema mehr.

Wahrscheinlich ist, dass beide nun auch am Samstag beim Auswärtsspiel in Heidenheim dabei sein werden. Entscheiden wird das letztlich Trainer Tim Walter. Unabhängig davon werden die Ermittlungen der Polizei fortgesetzt. Laut Zeugenaussagen wird weiterhin davon ausgegangen, dass ein Autorennen zu dem Unfall geführt hat. Entscheidend wird die Auswertung der Auto-Daten sein. Diese ist noch nicht abgeschlossen.