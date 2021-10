Nun macht er auch noch Tore. Mit seinem Treffer in der regulären Spielzeit und seinem entscheidenden Schuss im Elfmeterschießen wurde Jonas David in Nürnberg zum doppelten HSV-Pokalhelden. Noch dazu ist er ein Ehrenmann, erst kürzlich sprachen ihn Freunde darauf an, „wann denn endlich mal ein Tor kommt“. Seine gelungene Replik: „Ich habe gesagt: Der DFB-Pokal wäre doch mal gut.“

Gesagt, getan. Und der nächste Schritt. David, seit Saisonstart bei Trainer Tim Walter in der Abwehrmitte gesetzt, steigert sich immer weiter. In Nürnberg übernahm der 21-Jährige von sich aus die Verantwortung im Elfmeterschießen. „Ich habe schon vorher gesagt, dass ich schießen würde“, stellte er klar. „Vielleicht ist es manchmal gut, Verantwortung zu übernehmen, das habe ich gemacht. Im Training habe ich auch immer verwandelt.“

David ist nicht nur auf dem Platz hellwach, er scheint auch beim Video-Studium gut aufzupassen. Nach einer Ecke von Sonny Kittel traf der gebürtige Meiendorfer per Kopf zum 1:0 (45.) und gab zu: „Das war eine einstudierte Variante, wir haben es uns bei Ajax Amsterdam abgeguckt.“ Die Niederländer sind derzeit europaweit wegen ihrer Standard-Stärke gefürchtet.

Harte Zeiten für Davids HSV-Konkurrenten Vuskovic

Alles in Butter für David, der nicht mehr aus der HSV-Abwehr wegzudenken ist. Sehr zum Leidwesen von Mario Vuskuvic (19). Kroatiens U21-Nationalspieler wurde im Spätsommer als klarer David-Konkurrent verpflichtet, kam in den vergangenen vier Wochen aber nur auf eine einzige Spielminute …