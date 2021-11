So wird er sich das ganz und gar nicht vorgestellt haben. Neun Jahre lang kickte Fiete Arp (21) für den HSV, ehe er den Verein im Sommer 2019 in Richtung FC Bayern verließ. Nun kehrte er mit Holstein Kiel erstmals in den Volkspark zurück – und wurde bei seiner Einwechslung gellend ausgepfiffen. Ein Schlag ins Gesicht für den Angreifer, der weiterhin glühender HSV-Fan ist.

So laut wie nach 69 Minuten wurde es am Samstagabend im Volkspark nur selten. Als Joker Arp aufs Feld lief, prasselten die Pfiffe von allen vier Tribünenseiten nur so auf ihn herab. Dem Angreifer war anzusehen, wie sehr ihn das wurmte. Offenbar haben ihm die Anhänger den Wechsel zu den Bayern längst nicht verziehen. Größe bewiesen sie mit ihrer Reaktion dennoch nicht.

Viel fehlte nicht und Arp hätte auf sportliche Weise geantwortet. Gerade mal zwei Minuten war er auf dem Feld, als er HSV-Verteidiger Sebastian Schonlau entwischte, aus kurzer Distanz aber an Keeper Marko Johansson scheiterte.

Auch Ex-HSV-Profi Holtby erhielt Pfiffe der Fans

Ein Abend, den Arp nicht so schnell vergessen wird. Das nächste Wiedersehen mit dem HSV folgt für Kiels Bayern-Leihgabe in der Rückrunde.

Übrigens: Ex-HSV-Profi Lewis Holtby, der in der Kieler Startelf stand, wurde zwar auch mit Pfiffen bedacht – allerdings nicht im Ansatz mit so vielen wie Arp.