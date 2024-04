Begehrter Top-Scorer: Wie lange zaubert Bénes noch für den HSV?

Der Zeigefinger deutete wie immer dorthin, wo seine Liebsten saßen. Nach seinem 1:0 gegen Kaiserslautern (Endstand 2:1) ließ es sich László Bénes (26) nicht nehmen, eine besonderen Tor-Gruß an Gattin Viktoria und Tochter Liana zu schicken, die seinen nächsten Volltreffer von der Tribüne aus verfolgten. Wieder lässt Bénes den HSV jubeln! Und die Frage stellt sich: Wie lange zaubert der Slowake noch im Volkspark?

Seine Zahlen sind beeindruckend. 13 Treffer und elf Vorlagen stehen in 24 Partien zu Buche. Im Schnitt liefert Bénes also einen Treffer oder Assist pro Spiel. Gegen Lautern scheiterte er sogar noch zwei Mal am Pfosten.

HSV: László Bénes will Bundesliga spielen

Beim 2:1-Sieg wurde einmal mehr deutlich, dass der Mittelfeldmann (HSV-Vertrag bis 2026) zu gut für die Zweite Liga ist. Auch deshalb ist nach MOPO-Informationen klar, dass er bei einem erneuten Verpassen des Aufstiegs auf einen Abschied drängen würde. Bénes will unbedingt in die Bundesliga, Anfragen liegen ihm vor.

Noch hofft der Nationalspieler, den Sprung mit dem HSV zu schaffen. „Wir haben schon so viele Punkte liegen lassen“, stellt er fest. „Deshalb sind für uns alle Punkte wichtig. Umso schöner war dieser Sieg.“

Das könnte Sie auch interessieren: Es geht ums Stadtderby: Fans kritisieren HSV-Bosse mit Spruchbändern

Bénes und der HSV bleiben zumindest im Kampf um den Relegationsplatz im Rennen. Geht‘s schief, steht dem Klub im Sommer ein Millionen-Poker um seinen Topspieler bevor.