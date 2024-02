Hamburgs Handball-Traumpaar: Wie Dani Baijens seiner Nyala beim Comeback half

Über drei Jahre hatte sie auf diesen Moment gewartet. Nyala Krullaars galt in den Niederlanden einst als riesiges Handball-Talent, ihr wurde eine steile Profikarriere vorausgesagt. Dann zog sie sich einen komplizierten Kreuzbandriss zu, konnte jahrelang nicht mehr auf der Platte stehen. Am Wochenende gab die heute 22-Jährige nun ihr ersehntes und vielbeachtetes Comeback – beim Buxtehuder SV. Und das liegt vor allem an ihrem Freund: Hamburgs Bundesliga-Star Dani Baijens (25).

„Er ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens“, erzählt Krullaars der MOPO über Baijens, mit dem sie schon seit acht Jahren ein Paar ist. 2016 lernten sich die beiden als Jugendliche in den Niederlanden kennen, als sie gerade 14 Jahre alt war​. „Dani ist immer für mich da und unterstützt mich. Er hat mir auch für mein Comeback sehr geholfen“, sagt Krullaars.

Baijens sieht Handball-Comeback von Nyala Krullaars live

Baijens, der für Hamburgs Handballer in der Bundesliga aufläuft, sah das erste Spiel seiner Partnerin am Samstag live in der Halle Nord in Buxtehude. Auch für ihn auf der Tribüne war es emotional. „Es macht mich megastolz, dass sie nach drei Jahren Pause so ein Spiel macht“, sagt er.

Schließlich war Krullaars direkt wieder mittendrin. Bei ihrem Bundesliga-Debüt für den Buxtehuder SV warf sie drei Tore, wurde anschließend zur Spielerin des Spiels gekürt. „Ich war wirklich nervös, aber am Ende war es einfach ein wunderschönes Gefühl“, schwärmt sie. „Ich bin zwar erst wieder bei etwa 80 Prozent von früher, aber ich habe es so sehr vermisst, Handball zu spielen.“

Nach über drei Jahren Zwangspause gab Nyala Krullaars (r.) am Wochenende in Buxtehude ihr Comeback. Mats Bratke/Buxtehuder SV Nach über drei Jahren Zwangspause gab Nyala Krullaars (r.) am Wochenende in Buxtehude ihr Comeback.

Dass sie das ganz gut kann, hat sie bereits bewiesen. 2019 war Krullaars U19-Vize-Europameisterin, spielte mit gerade mal 18 Jahren beim dänischen Meister København Håndbold. Dann jedoch riss sie sich im August 2020 das Kreuzband im linken Knie, es folgten gleich mehrere Komplikationen bei den Operationen und im Heilungsprozess. „Sie sagten mir, dass ich nie wieder spielen kann“, erinnert sich Krullaars. „Für mich war das aber keine Option. Mit meinen Physios habe ich mich Stück für Stück zurückgekämpft.“

Freundin Krullaars wird mit Baijens zu Paris wechseln

Als Baijens im Sommer 2022 zum HSVH wechselte, zog Krullaars gemeinsam mit ihm nach Hamburg und wagte nun in Buxtehude den ersten Schritt zurück auf die Platte. Und wenn ihr Freund nach der Saison dann zu Paris Saint-Germain wechseln wird, folgt sie ihm auch nach Frankreich. „Ich habe entschieden, mich ihm immer anzuschließen in seiner Karriere und einfach irgendwo in der Nachbarschaft zu spielen“, sagt Krullaars.

In Paris will die 22-Jährige, die sich hauptberuflich als Ernährungsberaterin selbständig gemacht hat, dann endgültig wieder zu alter Form finden – wenn das Knie mitmacht. „Natürlich hat man trotz allem immer noch ein bisschen Hoffnung“, lacht sie. „Im Moment bin ich erst mal überglücklich, dass ich überhaupt spielen kann.“