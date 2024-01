Romantischer Liebesbeweis: Freundin schreibt Liebeslied für BVB-Profi Adeyemi

Ein Liebeslied für einen Bundesliga-Star! Im vergangenen Sommer hatten BVB-Profi Karim Adeyemi und die Rapperin Loredana ihre Beziehung öffentlich gemacht. Ihren neuesten Titel „Lovesong“ widmete die 28-Jährige nun dem Dortmunder Angreifer.

„Du sagst, ich werd’ nie wieder lonely sein, du bist mein Lover und Homie, ya’. Ich bin mit dir und die Wunden heilen. Hab’ immer gedacht, das ist viel verlangt, wenn ich jemanden will, der mich lieben kann“, rappt Loredana in dem Song über den 22 Jahre alten BVB-Stürmer Adeyemi. Die Hook im Refrain: „Egal was du sagst, jedes Wort aus deinem Mund hört sich an wie ein Lovesong.“

BVB-Profi Adeyemi im Formtief – wegen Freundin Loredana?

Adeyemi, aktuell verletzt, steckte in Dortmund in der Hinrunde in einem Formtief – wofür manche Fans auch seine Beziehung mit der Rapperin verantwortlich machten.

„Mir gegenüber war das nicht unfair, weil ich nicht gut gespielt habe. Meiner Freundin aber auf jeden Fall. Weder sie noch meine Familie haben nichts damit zu tun, wie ich auf dem Platz performe. Da stehe ich alleine da“, hatte sich Adeyemi jüngst gegen die Vorwürfe gewehrt.

Der 22-Jährige laboriert zurzeit an einem Teilriss der Syndesmose, er wird dem BVB im Kampf um die Champions-League-Plätze noch einige Wochen fehlen.