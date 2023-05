Mbappé zu Real Madrid? Das sagt der PSG-Superstar zu den Gerüchten

Superstar Kylian Mbappé wird laut eigener Aussage auch in der kommenden Spielzeit für seinen Verein Paris Saint-Germain spielen.

„Ich bin glücklich und ich werde in der nächsten Saison hier sein“, sagte der französische Vize-Weltmeister nach seiner Auszeichnung zum besten Spieler der Ligue 1. Der Vertrag des 24-Jährigen beim Meister gilt noch bis Sommer 2025, er war aber immer wieder mit anderen Spitzenklubs in Verbindung gebracht worden, zuletzt mehrfach mit Real Madrid.

Lionel Messi könnte PSG im Sommer verlassen

Wie die PSG-Offensive in der kommenden Saison aussieht, bleibt aber weiter unklar. Der Vertrag von Weltmeister Lionel Messi läuft am Saisonende aus, der 35-Jährige wird sowohl mit seinem Ex-Klub FC Barcelona als auch einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Brasiliens derzeit verletzter Nationalspieler Neymar hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025, soll gerüchteweise aber mit einem Wechsel in die englische Premier League liebäugeln. (dpa/ds)