Kult-Song umgeschrieben: Gladbach-Keeper provoziert 1. FC Köln – der reagiert prompt

Es hat noch nicht einmal die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison begonnen, schon herrscht zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wieder Anspannung. Schuld am neusten Zwist zwischen den beiden Rivalen ist Gladbach-Torhüter Jonas Omlin – der nämlich hatte in einem Posting den „Effzeh“ provoziert.

Auf einem Video, welches Gladbach auf dem offiziellen Twitter-Account des Vereins postete, ist der 29-Jährige bei einer Musikeinlage in der Borussia-Kabine zu sehen. Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, entpuppt sich schnell als Provokation in Richtung des Rivalen.

1. FC Köln reagiert bei Twitter auf Omlins Musikeinlage

Denn: In dem Video singt Omlin den Song „Tommy“ der Band AnnenMayKantereit – eine Hommage an die Stadt Köln. An der entscheidenden Stelle im Lied singt der Keeper allerdings „Gladbach“ statt „Köln“.

Damit die Kinder, die wir kriegen können, alle in Gladbach geboren sind #FohlenElf pic.twitter.com/b1QXWJPwdx — Borussia (@borussia) July 7, 2023

Während die eigenen Fans ihren Keeper für die Aktion feiern, sorgte sie bei vielen Anhängern der Kölner naturgemäß für Empörung. Schließlich hat sich der Song in der vergangenen Saison als Klassiker in der Kölner Kabine etabliert und wurde von über 50.000 Fans zum Abschied von FC-Legenden Jonas Hector und Timo Horn im Stadion gesungen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Beleidigung für den Verein“: Mbappé sorgt für Riesen-Ärger bei PSG

Der 1. FC Köln reagierte prompt auf den Beitrag. „Wenn Du in einer Stadt wohnst, über die niemand Lieder schreibt“, kommentierte der Verein das Video bei Twitter.