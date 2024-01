„Bist du behämmert, oder was?“ Tuchel rastet beim Zittersieg der Bayern aus

Ein stark ersatzgeschwächter FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe im Titelrennen mit einiger Mühe erledigt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann das am Ende turbulente bayerische Derby beim FC Augsburg mit 3:2 (2:0). Am Rande brachte die Augsburger Bank Tuchel zum Ausrasten.

Aleksandar Pavlovic brachte die Bayern in Führung (23.). Für das 19 Jahre alte Talent war es der erste Bundesligatreffer. Alphonso Davies erhöhte kurz vor der Pause (45.+5). Ermedin Demirovic verkürzte (52.), ehe Harry Kane traf (61., nach Videobeweis). Für den Torjäger war es nach zwei torlosen Spielen der 23. Saisontreffer.

Nach einem Foul von Torhüter Manuel Neuer an Felix Uduokhai im Strafraum parierte der Münchner Kapitän den Elfmeter (nach Videobeweis) von Sven Michel (88.). Einen weiteren Strafstoß nach einem Foul von Thomas Müller an Demirovic verwandelte der Gefoulte dann selbst (90.+4).

Coman muss mit Knieverletzung ausgewechselt werden

Die Bayern beklagen vor den Wochen der Wahrheit mit Spielen in Leverkusen und gegen Leipzig sowie dem Achtelfinale in der Champions League gegen Lazio Rom allerdings den nächsten Verletzten. Kingsley Coman musste unmittelbar nach dem 1:0 ausgewechselt werden. Der für den Franzosen eingewechselte Mathys Tel traf später den Pfosten (81.).

Kingsley Coman hat sich beim Spiel der Bayern in Augsburg verletzt.

Tuchel hat sich nach dem Spiel besorgt über die Verletzung Comans geäußert. „Wir werden morgen die Bänder im Knie checken. Ich kann nicht spekulieren, aber es ist extrem schmerzhaft gerade“, sagte er dem TV-Sender Sky. Auf der Pressekonferenz räumte er später ein, dass es „nicht gut“ aussehe bei dem Franzosen. Das sei alles aber gerade nur Spekulation.

Tuchel musste bereits auf Joshua Kimmich (Schulter), Konrad Laimer (Wadenverletzung) und Dayot Upamecano (Muskelfaserriss im Oberschenkel), die sich beim jüngsten 1:0 gegen Union verletzt hatten, verzichten. Noussair Mazraoui (Afrika Cup), Min-Jae Kim (Asien-Cup) und der angeschlagene Serge Gnabry fehlten ohnehin. „Es ist schon bisschen wie verhext aktuell, dass wir jedes Spiel mit einem Verletzten rausgehen“, klagte Müller.

Sacha Boey soll von Galatasaray Istanbul kommen

Besonders die Position des Rechtsverteidigers war deshalb vakant. Beim FCA versuchte sich Linksfuß Raphaël Guerreiro auf ungewohntem Terrain. Bald soll Sacha Boey von Galatasaray Istanbul die Lücke schließen. Der 23 Jahre alte Franzose absolvierte am Samstag bereits den Medizincheck in München.

Die Bayern hatten früh Glück, als Schiedsrichter Christian Dingert nach einem Handspiel von Matthijs de Ligt auf Elfmeter entschied, der Videoassistent die Szene jedoch außerhalb des Strafraums sah. Zudem griff der VAR beim vermeintlichen Treffer von Elvis Rexhbecaj (12.) wegen einer knappen Abseitsstellung ein.

Davies trifft in Augsburg mit rechts

Der Rekordmeister benötigte einige Anlaufzeit und eine Ecke zur Führung. Den Treffer bezahlten die Münchner aber teuer. Coman verletzte sich in der Szene unglücklich am linken Bein und musste ausgewechselt werden. Danach kontrollierten die Münchner die Partie, ohne zu glänzen. Harry Kane verfehlte kurz vor der Pause das Ziel nur knapp, ehe Davies mit seinem schwächeren rechten Fuß traf.

Nach dem Wechsel erwischte der FCA den besseren Start, als Demirovic mit dem Kopf nach Flanke von Kevin Mbabu zur Stelle war. Doch die Münchner schüttelten sich kurz. Kane staubte ab, dann allerdings brachten sich die Bayern durch Fouls noch einmal in Gefahr.

Tuchel rastet in der Nachspielzeit aus

Ganz am Ende, es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit flippte Tuchel dann aus. In Richtung der Augsburger Bank, die Zeitspiel der Bayern monierte, brüllte Tuchel: „Ey, wir haben einen verletzten Spieler hier. Bist du behämmert, oder was? Setz dich auf deine Bank! Was ist denn mit dir los, ey!“ Im Sky-Interview verneinte er die Frage, ob die Schimpf-Attacke seinem Gegenüber Jess Thorup gegolten hatte. „Bei der Bank hat sich einer beschwert, wir hatten einen verletzten Spieler. Das sind die Emotionen“, sagte Tuchel.

Zum Hintergrund: Pavlovic war nach einem Luftzweikampf auf den Boden aufgeschlagen, hatte deswegen behandelt werden müssen. (jh/sid/dpa)