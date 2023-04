Weit über 300 Euro für einen Stehplatz auf der Nordtribüne, vierstellig gar die Summe für eine Karte auf der Haupt: Die Mondpreise, die für einen Besuch am Millerntor ausgerufen werden, sind dem FC St. Pauli ein Dorn im Auge. Jetzt äußerte sich auf MOPO-Anfrage die Ticketbörse „viagogo“, bei der es die eingangs erwähnten Angebote gibt.

Weit über 300 Euro für einen Stehplatz auf der Nordtribüne, vierstellig gar die Summe für eine Karte auf der Haupt: Die Mondpreise, die für einen Besuch am Millerntor ausgerufen werden, sind dem FC St. Pauli ein Dorn im Auge (MOPO berichtete). Jetzt äußerte sich auf MOPO-Anfrage die Ticketbörse „viagogo“, bei der es die eingangs erwähnten Angebote gibt.

„viagogo ist ein regulierter Marktplatz, der Ticketkäufer und -verkäufer weltweit verbindet und sicherstellt, dass sich Verbraucher nicht an den Schwarzmarkt oder unregulierte Social Media Plattformen wenden müssen, die Nutzern nicht denselben Schutz und Service-Standard bietet – dazu zählen etwa eine sichere Lieferung, Kunden-Support und eine Ticket-Garantie“, teilte das Unternehmen auf MOPO-Anfrage mit. „Da viagogo das Ticket-Inventar nicht selber besitzt, werden die Preise von den Personen festgelegt, die die Plattform nutzen, um ihre Tickets weiterzuverkaufen.“

Viagogo äußert sich zu Wucher-Tickets beim FC St. Pauli

Dies werde auf der Webseite auch klar angezeigt. „Tickets, die derzeit auf unserer Plattform gelistet sind, haben per Definition keinen Käufer gefunden, der bereit ist, den Angebotspreis zu zahlen“, heißt es von viagogo. „Wir empfehlen allen Käufern, unseren Marktplatz zu beobachten, um die Veranstaltung und den Preis zu finden, die ihrem Budget entsprechen und nur das zu bezahlen, was ein Ticket für sie wert ist.“

Für das Spiel gegen Braunschweig liege der Verkaufspreis demnach „im Median bei unter 130 Euro (inkl. aller Gebühren), wobei das günstigste Ticket rund 87 Euro kostet“, erklärte das Portal auf MOPO-Nachfrage.

St. Pauli-Tickets gegen Braunschweig ab 87 Euro

Allerdings: Karten in diesem (immer noch überhöhten) Preissegment waren zumindest am Donnerstag nicht mehr zu finden. Lediglich zwei Tickets waren dort noch für die Partie am Sonntag verfügbar, beide für die Haupttribüne – für einen Stückpreis von unglaublichen 1377 Euro!

Das könnte Sie auch interessieren: Transfers, Abgänge, Verträge: Wie der FC St. Pauli für die neue Saison plant

Vor wenigen Tagen erst hatte der FC St. Pauli gegenüber der MOPO erklärt, dass man „konsequent gegen den nicht-autorisierten Handel mit Tickets vorgeht“. Aus diesem Grund sollen Fans der Kiezkicker auf das offizielle Angebot für den Zweitmarkt zurückgreifen. Dort nämlich gibt es Karten zu den vorgegebenen Preisen – direkt beim FC St. Pauli. Und zu weitaus humaneren Preisen.