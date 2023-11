„Wir sorgen für schlaflose Nächte“: So machen St. Paulis Ultras fürs Derby mobil

Der Fußball-Gipfel der Erzrivalen elektrisiert Hamburg. Schon Stunden vor dem Anpfiff wird rund um das Millerntor einiges los sein und Derby-Atmosphäre herrschen. Nicht nur die rund 3000 HSV-Fans wollen geschlossen zum Millerntor marschieren. Auch die Ul­tras des FC St. Pauli machen mobil und rufen zu einem gemeinsamen Fanmarsch zum Stadion auf – und bedingungslosem Support auf allen Heim-Tribünen.

Das Viertel will der braun-weiße Anhang im Vorfeld der Partie nicht dem Lokalrivalen überlassen. Mit einem öffentlichen Aufruf will USP deshalb alle Fans des Kiezklubs motivieren, sich um 15 Uhr in der Schanze (Susannenstraße) zu treffen und nach einem „Warm-up“ zum Millerntor zu ziehen.

Kerniger Tonfall bei den St. Pauli-Ultras

Derby-typisch kernig ist die Tonalität. „Auf der Erfolgswelle reitend wird sich unser Team gegen den ungeliebten Stadtnachbarn stellen – manche Zungen behaupten, wir würden mittlerweile gar als Favorit in diese Begegnung gehen.“

St. Pauli-Ultras wollen „die Rauten platt machen“

Genüsslich wird auf die Erfolgsserie der eigenen Mannschaft und die Defizite des Gegners hingewiesen. „Während sich die Auswärtsschwäche der Rauten seit Wochen in den Köpfen von Team und Kurve einbrennt und unsere Fanszene seit Jahrzehnten mietfrei in den Köpfen sämtlicher hsver wohnt und für schlaflose Nächte sorgt, werden wir mit breiter Brust in dieses Spiel gehen. Letztes Wochenende noch die Kogge versenkt, jetzt die Rauten platt machen!“

St. Pauli werde den Derbysieg holen, „wenn ALLE an einem Strang ziehen! Egal ob Haupt, Nord, Gegengerade oder Südkurve“. Dann werde man gemeinsam „erneut eine magische Millerntor-Nacht erleben!“ Hoffentlich ein hochklassiger, spektakulärer, emotionaler und weitestgehend friedlicher Fußball-Feiertag.