Es gehört für junge Spieler heutzutage zur Weiterentwicklung dazu, sich abseits des heimischen Klubs für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der FC St. Pauli hat Christian Viet (zu Borussia Dortmund II) und Marvin Senger (Kaiserslautern) für diese Saison verliehen – mit bislang unterschiedlichem Erfolg.

„Natürlich verfolgt man das, man hat auch noch sporadisch Kontakt“, sagte Trainer Timo Schultz, dem natürlich geläufig ist, dass die beiden Protagonisten nicht auf gleichem Level performen.

St. Paulis Christian Viet wurde auf Anhioeb zum Stammspieler bei Borussia Dortmund II

„Christian ist absoluter Stammspieler, spielt entweder rechter Verteidiger oder in der Fünferkette die rechte Bahn, zeigt auch gute Leistungen“, sagt Schultz über den 22-Jährigen, der seit seinem Abgang Anfang September in allen 14 Punktspielen der Borussen-Reserve mitgewirkt hat, davon zwölf Mal in der Startelf. Schultz betonte, er schaue gerne mal die 3. Liga, „gerade die Dortmunder, die haben ja nicht nur Christian drin, sondern noch ein paar andere gute Kicker“.

Nicht ganz so optimal läuft es bei Senger auf dem Betzenberg. „Bei Marvin ist es so, dass er eigentlich als Startelf-Spieler in die Saison gegangen ist“, wusste Schultz. Dann habe sich der 21-jährige Innenverteidiger verletzt, Lautern konsequent gepunktet. „Und seitdem sitzt er auf der Bank.“

Trotzdem glaubt Schultz, dass auch Senger von seiner Zeit bei den Roten Teufeln profitieren wird: „Beide Leihen sind für die Spieler absolut positive Erfahrungen, aus denen sie hoffentlich gestärkt zurückkehren werden.“