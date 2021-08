Das Magdeburg-Spiel ist abgehakt, vergessen indes ist es noch nicht. „Wir haben uns viel reinwerfen müssen in die Schüsse, die da kamen, und sind am Ende froh, dass es gereicht hat“, sagte Luca Zander rückblickend zum irren 3:2 beim bärenstarken Drittligisten. Doch der DFB-Pokal war gestern, jetzt ist Liga – und zwar im Derby-Modus.

Am Freitag kommt der HSV ans Millerntor, und bei Zander, der am Montag 26 Jahre jung wurde, haben sich die Schmetterlinge im Bauch längst wieder eingenistet. „Ich spüre nicht, dass das Kribbeln weniger ist“, sagte er vorm nun schon siebten Zweitliga-Stadtduell. „Das ist in der Derby-Woche immer ein ganz besonderes Gefühl.“ Und so sei es auch diesmal.

Derby mit St. Pauli-Fans: „Kann was Besonderes sein“

„Wir haben alle Bock“, unterstrich der zurzeit konkurrenzlose Rechtsverteidiger. „Das merkt man in der Kabine, das merkt man in der Mannschaft.“ Alle hätten Bock auf das Derby, „jetzt auch noch mit Fans. Das kann noch mal was ganz Besonderes sein. Wir fiebern darauf hin“.

Das könnte Sie auch interessieren: Burgstaller ist egal, wer die Tore macht

Zumal mit dem Dom als Hintergrundkulisse. „Das ist schon eine sehr besondere Kulisse“, gesteht der ehemalige Bremer, der im Herrenbereich noch nie gegen den HSV verloren hat. „Das sieht schon immer sehr, sehr geil aus.“ Am geilsten freilich mit einer Anzeigetafel, die von einem Sieg des FC St. Pauli im Derby zeugt.