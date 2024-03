Die Spekulationen um Fabian Hürzeler, sie reißen nicht ab. Am Mittwoch brachte die „Sport Bild“ den St. Pauli-Trainer mit dem VfB Stuttgart in Verbindung. Tatsächlich vergeht kaum ein Tag ohne ein neues Gerücht um den 31-Jährigen. Nach MOPO-Informationen deutet aber vieles darauf hin, dass es in Kürze etwas ruhiger rund um die zurzeit spannendste Personalie beim Kiezklub werden könnte.

Der Verein und sein Trainer, sie haben sich in den Gesprächen um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages stark angenähert. Beide Seiten streben an, dass es noch vor dem Hertha-Spiel zu einer Einigung kommt und der Klub bekanntgeben kann, dass sein in der Szene so begehrter Chefcoach an Bord bleibt. Der endgültige Durchbruch im zähen Poker, er ist ganz nah.

Hauke Wahl: „Das Thema beschäftigt uns überhaupt nicht“

Wie gut die Spieler über den Stand der Dinge Bescheid wissen, ist offen. Innenverteidiger Hauke Wahl aber machte deutlich, dass das Thema die Mannschaft im sportlichen Alltag ohnehin kaltlasse. „Das beschäftigt uns überhaupt nicht. Wir haben alltäglich so viel zu tun mit dem Training, reden darüber, was gut war, was schlecht war, was wir in den Spielen hätten besser machen können“, sagte der 29-Jährige. „Deswegen hat das in der täglichen Arbeit keinen Einfluss auf uns.“

Klar aber dürfte sein, dass auch die Profis durchpusten dürften, wenn sie die frohe Kunde vernehmen. Schließlich hatte noch vor gut einer Woche vieles auf eine Trennung zum Saisonende hingedeutet. Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Und St. Pauli steht ganz kurz davor, das größte Thema dieses Winters abzuräumen und vielleicht damit auch der Mannschaft noch mal einen neuen Push zu verleihen.