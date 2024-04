Personalsorgen werden weniger: St. Pauli hofft die Rückkehr eines Trios

Es sieht so aus, als würde der FC St. Pauli das Rennen gegen die Zeit gewinnen können. Die einigermaßen prekäre Personalsituation vor der hohen Hürde in Karlsruhe am Samstagabend entspannt sich zusehends, und im Vergleich zum jüngsten 2:1 gegen Paderborn könnten im Idealfall gleich drei Profis zurückkommen.

Bei einem ist das bereits klar, Elias Saad hatte am Ostersonntag wegen einer Gelb-Sperre gefehlt und ist beim KSC wieder spielberechtigt. Das ist durchaus wichtig, denn neben Abwehrchef Eric Smith hatte in Connor Metcalfe auch ein offensiver Flügelspieler gegen Paderborn seine fünfte Verwarnung kassiert und muss eine Zwangspause einlegen.

Dapo Afolayan wieder in St. Paulis Teamtraining

Diesbezüglich ruhen große Hoffnungen auf dem möglichen Comeback von Oladapo Afolayan. „Dapo ist soweit wieder im Mannschaftstraining“, frohlockte Fabian Hürzeler am Donnerstagmorgen. Der Engländer hatte sich bekanntlich auf Schalke eine Sprunggelenkverletzung zugezogen, bereits vergangene Woche vor der Rückkehr zum Team gestanden, bis er dann doch einen Rückschlag erlitt. Diesmal aber scheint alles glatt zu laufen.

„Auch Philipp Treu läuft wieder. Mal gucken, ob er eine Alternative fürs Spiel sein wird“, ergänzte der Coach in Bezug auf den an muskulären Problemen laborierenden Außenverteidiger, der gegen Paderborn so glänzend von Lars Ritzka vertreten worden war. Da sonstige Alternativen für die defensiven Bahnen rar gesät sind, wäre schon eine Kader-Rückkehr von Treu ein wichtiger Aspekt.

Ein Quartett fällt bei St. Pauli verletzt aus

Immer noch verzichten muss St. Pauli hingegen auf Carlo Boukhalfa, der sich mit leichten Hüftproblemen herumplagt, sowie auf die weiterhin verletzten Erik Ahlstrand, Simon Zoller und Scott Banks. Von Letzterem erhofft sich Hürzeler tatsächlich noch ein Comeback vor der Sommerpause. „Das sieht sehr gut aus, er macht Fortschritte. Ich glaube, dass wir ihn in dieser Saison nochmal sehen werden.“