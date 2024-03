Nach St. Pauli-Pleite auf Schalke: Eine Frage irritiert Abwehr-Chef Wahl

Gegen den FC Schalke 04 (1:3) lieferte St. Pauli eine vollkommen enttäuschende Darbietung. Ein möglicher Grund: Vor der Crunchtime der Saison grüßt der Kiezklub von der Tabellenspitze, hat dadurch einiges zu verlieren – oder etwa nicht?

Abwehrmann Hauke Wahl ist gänzlicher anderer Meinung. „Ich finde, wir haben nichts zu verlieren“, machte der 29-Jährige deutlich: „Was sollen wir zu verlieren haben?“

Hauke Wahl: „Wir können nur gewinnen“

Mit Blick auf die Tabelle, die auch nach dem Spieltag – unabhängig vom Ergebnis des HSV am Sonntag – noch mindestens fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz aufweisen wird, meinte Wahl: Wir haben eine gute Ausgangssituation momentan, und die haben wir immer noch nach diesem Spiel. Wir können nur gewinnen.“

In der Zukunft, wohlgemerkt. Denn in den bereits absolvierten 24 Partien irgendetwas gewonnen zu haben, das in der Endabrechnung genügt, wies Wahl von sich und der Mannschaft: „Es ist noch niemand am 24. Spieltag aufgestiegen, von daher haben wir noch nichts gewonnen, und wenn man nichts gewonnen hat, kann man nichts verlieren.“