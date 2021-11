Der FC St. Pauli ist zur Zwangspause verdonnert. Nach der Absage des Heimspiels gegen den SV Sandhausen haben die Kiezkicker am Sonntag außerplanmäßig frei und können sich vom Sofa aus anschauen, was die Konkurrenz in der Liga macht. Ein Nachholtermin für die Partie, die aufgrund zahlreicher Corona-Fälle beim SVS am Freitag von der DFL abgesetzt worden war, steht noch nicht fest. Die MOPO hat den Spielplan unter die Lupe genommen. Ein Tag drängt sich besonders auf.

Gerade erst haben die Kiezkicker eine kräftezehrende englische Woche erfolgreich hinter sich gebracht, da steht die nächste im Raum – die Verlegung des Sandhausen-Spiels macht es nötig. Die Braun-Weißen wollen die Zusatzbelastung klaglos annehmen.

Noch hat die DFL keinen Ersatztermin angegeben, aber allzu viele alternative Spieltage kommen nicht infrage, im Grunde sind es drei.

FC St. Pauli: Drei Optionen für Nachholspiel gegen SV Sandhausen

Eine Variante: Das Heimspiel gegen Sandhausen wird nach St. Paulis letztem Spiel des Jahres bei Holstein Kiel (Freitag, 17. Dezember) nachgeholt. Mögliche Termine wäre dann Dienstag, der 21. Dezember, oder tags darauf. Angesichts der vorangegangenen kurzen Auswärtsreise wäre das logistisch machbar und mit Rücksicht auf Regeneration auch vertretbar. Der Nachteil: Dadurch würde sich die ohnehin kurze Winterpause noch einmal verkürzen.

Die zweite Option: Die DFL setzt die Partie zwischen St. Paulis Auswärtsspiel in Nürnberg (28. November) und dem Heimspiel gegen Schalke 04 am 4. Dezember, St. Paulis erstem Topspiel am Samstag um 20.30 Uhr, an. Das Sandhausen-Heimspiel müsste in diesem Fall am Mittwoch, dem 1. Dezember, angesetzt werden.

St. Pauli: Sandhausen-Heimspiel zwischen Darmstadt und Nürnberg?

In diesem Fall ist das Zeitfenster sehr eng und Nürnberg eine anstrengende Auswärtsreise, trotz Flug. Darüber hinaus dürfte niemandem (außer Schalke!) daran gelegen sein, dass die Kiezkicker drei Tage vor dem wegweisenden Topspiel nochmal 90 Minuten gehen müssen. Es wäre ein zu großer Wettbewerbsnachteil für die Kiezkicker in einer Partie, die eine zentrale Rolle im Aufstiegskampf spielen könnte.

Die eindeutig beste Variante für St. Pauli: Ein zeitnahes Nachholspiel zwischen den beiden Auswärtsspielen in Darmstadt (20. November) und in Nürnberg (28. November). In diesem Fall hätten die Kiezkicker einen Tag mehr Zeit als bei der vorangegangenen Option, da das Darmstadt-Spiel an einem Samstag stattfindet. Der Nachholtermin für das Heimspiel gegen Sandhausen wäre dann der 24. November, ein Mittwoch. Vier Tage später ginge es nach Nürnberg.

Es bleibt abzuwarten, ob die DFL das auch so sieht – und wie sich die Lage beim SV Sandhausen entwickelt.