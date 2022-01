Wenn auch zuletzt coronabedingt wenig los war an der berühmt-berüchtigten mallorquinischen Strandpromenade, so läuft es zumindest bei Hamburgs Ballermännern in der aktuellen Spielzeit gut. Bude hier, Bude da, voll einen reingeknallt – selbstverständlich ins Tor. HSV-Stürmer Robert Glatzel gelang das bisher zehn Mal, St. Paulis Guido Burgstaller traf sogar noch häufiger und führt das Klassement mit 14 Treffern an.

Und so ist das Derby am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), das Spiel zwischen Rothosen und Boys in Brown, auch ein Duell der unterschiedlichen Stürmer. Glatzel köpft wie kaum ein Zweiter in dieser Liga, Burgstaller ist selten überhaupt vom Ball zu trennen. Mit Schalke erzielte der 32-Jährige drei Tore gegen die Hamburger, in braun-weißer Arbeitskleidung ist Burgstaller gegen den HSV noch ohne. In Sachen Derby-Treffer hat Glatzel ihm also nach seinem 2:3 in der Hinrunde etwas voraus.

Schultz lobt Glatzel, Walter will als Team verteidigen

St. Paulis Trainer Timo Schultz erinnert sich daran und hat entsprechend Respekt vor dem Angreifer. „Robert Glatzel ist ein kompletter Stürmer, das hat er die letzten Jahre unter Beweis gestellt“, sagte er. „Er hat seine Torgefahr in den letzten Wochen wieder gezeigt.“

Gut in Form: Kaum einer köpft wie Robert Glatzel.

Wohl wahr. Nach vier Toren in den vergangenen drei Liga-Spielen und einem im Pokal liegt es nahe, dass die offensiven Hoffnungen des HSV natürlich nicht nur, aber vor allem auch auf Glatzel liegen. Bei St. Pauli besitzt das größte Derby-Tor-und-Held-Potenzial wiederum Burgstaller, dessen Wert für die Mannschaft als verbaler und Pressing-Antreiber auch über seine Treffer hinaus hoch ist.

HSV-Trainer Tim Walter weiß darum und will den Österreicher verteidigen, wie es auch für St. Paulis Abwehr bei Glatzel angeraten ist: „Es geht nur als Team.“