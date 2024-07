Nach Bierbecher-Würfen: Was Southgate über Englands Fans zu sagen hat

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate misst dem massiven Unmut einiger Fans gegen seine Person keine große Bedeutung bei. „Es ist irrelevant. Wichtig ist, dass das Team die Unterstützung bekommt. Mein Job ist es, den Spielern das ideale Umfeld zu geben. Das Team braucht die Fans. Ich bin sicher, sie werden sofort hinter dem Team stehen. Das ist alles, was zählt“, sagte Southgate. Die Three Lions treten am Sonntag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Gelsenkirchen gegen die Slowakei an.

Nach dem trostlosen 0:0 gegen Slowenien hatten ein paar Fans am Dienstag Bierbecher in Richtung des Trainers geworfen. Zudem gab es laute Buhrufe. „99 Prozent der Fans stehen hinter dem Team und dem Trainer. Natürlich wird es Phasen geben, in denen Fans ihre Meinung äußern. Aber wir sind eine starke Gruppe“, sagte Kapitän Harry Kane.

Foden kann spielen – Shaw keine Alternative für die Startelf

Große Veränderungen in der Startelf sind indes nicht zu erwarten, wie Southgate durchblicken ließ. Bei Phil Foden sei trotz zwei Tagen Trainingspause alles in Ordnung. Der Offensiv-Star war in dieser Woche in die britische Heimat gereist, weil sein drittes Kind zur Welt kam. Der monatelang verletzte Luke Shaw wird definitiv nicht von Beginn an spielen, könnte aber für einige Minuten als Joker infrage kommen.

Die Three Lions gehen trotz schwacher Vorrunde als klarer Favorit in die Partie. „Wenn England eine großartige Performance zeigt, sind sie unschlagbar. Wir müssen extrem aufpassen. Sie haben eines der besten Teams – physisch und spielerisch“, lobte Francesco Calzona, der die Slowakei als Cheftrainer ins Achtelfinale führte. (dpa/bv)