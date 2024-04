Plan7-Tipp: Auf dem Kiez gibt’s heute nackte Tatsachen auf Welt-Niveau!

Im Gruenspan weiß man, wie man feiert. Und klar, wenn es richtig heiß wird, fliegt auch schon mal das ein oder andere Kleidungsstück durch die Luft. An diesem Wochenende aber geht’s im Kiez-Club ums kunstvolle Entblättern – beim „Hamburg Burlesque Festival“.

An diesen Frauen kommt man in der Burlesque-Szene nicht vorbei: Marlene von Steenvag ist Inhaberin der „Berlin Burlesque Academy“. Die „Königin des Burlesque“ beschäftigt sich gern mit Themen wie Post-Emanzipation und Selbstverwirklichung und warum dies durchaus etwas mit Nacktheit zu tun haben kann.

Else Edelstahl ist Event-Managerin aus Berlin und verpflichtete sich schon im Alter von 16 Jahren „der Hommage an das Nachtleben der 20er Jahre“. Mit ihrer Veranstaltungsreihe „Bohème Sauvage“ (u.a. auch in Hamburg) schuf sie dem Jahrzehnt ein Denkmal. An diesem Wochenende laden die beiden zum fünften Mal zum „Hamburg Burlesque Festival“ in das sündige Viertel ein, wo Dekadenz und Freiheitsliebe zu Hause sind. Die Live-Band The Sazerac Swingers sorgt für den adäquaten Ton, Shades Of Jade aus der Schweiz eröffnen das Programm.

Internationale und nationale Burlesque-Stars präsentieren unterschiedlichste Spielarten des Genres. Das Motto lautet am Samstag „The Grand Palace“. Marlene von Steenvag wird auch selbst auf der Bühne stehen. Mit dabei sind unter anderen Arden Delacour aus Deutschland, Donna Poderosa aus Brasilien sowie Miss Delta Daggers aus Kanada.

Gruenspan: 13. April, ab 22 Uhr 49 Euro, mehr Infos: hamburg-burlesque-festival.de

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo).