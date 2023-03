Caspers letzter Hamburg-Besuch ist schon eine Weile her – im August 2019 feierte der Rap-Star eine Schietwetter-, aber Gute-Laune-Party mit seinem Kumpel Marteria auf der Bahrenfelder Trabrennbahn. 20.000 Menschen standen damals (beinahe) bis zu den Knien im Wasser. Dagegen war die Show am Sonntag mit 1000 Fans im Uebel & Gefährlich geradezu unheimlich intim. Nass wurde es aber auch hier. Und emotional.

„Das ist die erste Tour nach zweieinhalb Jahren“, ruft Benjamin Griffey nach dem dritten Song „Auf und davon“ in den dunklen Club. „Wir haben alle viel durchgemacht, das war ne schwere Zeit. Ihr hattet die Karten für heute Abend schon so lange und hättet die locker zurückgeben können. Dass ihr das nicht gemacht habt, das bedeutet mir die Welt.“ Das Publikum johlt und jubelt. Auch eine Art, jemanden auf Händen zu tragen.

Casper-Konzert in Hamburg: „Ich will euch hören!“

Und genau dafür sind sie alle da, die hippen Mädchen, die coolen Kerle, die Muddis und die besten Freunde. Hier geht’s heute Abend – das ist klar – nicht nur um einen anständigen Rap-Abriss, sondern auch um das ganz große Gefühl. Mit den Fingern werden Herzen geformt, mit den Handys wird gefilmt. Und Casper feuert immer weiter an: „Ich will euch hören!“, ruft er. „Ich will euch durchdrehen sehen!“

24 Stücke stehen auf der Setlist: Hits, Hits, Hits

Ende Februar hatte er sein aktuelles Album „Alles war schön und nichts tat weh“ veröffentlicht, Stadion-Sound, fette Features, wieder so ein ganz großes Ding. Begleitend dazu gab’s „Das komplette Album live aus Berlin“, ein Stream auf allen Kanälen, jeder Track in einem anderen Setting. Casper auf einer Blumenwiese, Casper im unheimlichen Zauberwald, Casper in Dauerregen. Eine perfekte Inszenierung. Funktioniert das auch mit Band im Club?

Extrem gut sogar. 24 Stücke stehen auf der Setlist. Das ist eine Menge und es geht zack, zack, zack! Altes wie „So perfekt“ von 2011, viel vom „Hinterland“-Album (2013), natürlich ganz viel Neues: Casper, inzwischen auch schon 39, liefert die Hits in einem Wahnsinnstempo. Überhaupt: Energie! Er rennt von hier nach da, geht in die Knie, springt, macht dies, macht das, reißt die Hände in die Luft, ruft „Hamburg, könnt ihr noch?“ – und fängt wieder von vorne an. Die Temperatur im Uebel & Gefährlich ist kurz vor Kochen, alles ist nass, alles klebt, kollektives Schwitzen. Lange nicht gehabt.

Glückliche Fans in der ersten Reihe: Casper im Uebel & Gefährlich – so nah kommt man ihm in einer Arena nicht. jms@jmsphoto.de Glückliche Fans in der ersten Reihe: Casper im Uebel & Gefährlich – so nah kommt man ihm in einer Arena nicht.

Auch Casper ist es jetzt zu heiß, er zieht seine Weste aus, das T-Shirt darunter längst durchnässt. „Benjamin! Benjamin! Benjamin!“, skandiert das Publikum. Er lacht, zuckt mit den Schultern und sagt: „Streng genommen ist das kein Kompliment, das ich mir erarbeitet habe.“ Es folgt „TNT“, „Das bisschen Regen“, „Alles ist erleuchtet“, jeder singt mit, jede Zeile aus hunderten Kehlen. Eine große Party.

Casper-Fans singen und johlen und jubeln

„Ihr seid so heiß, ihr seid so schön!“, sagt der HipHop-Star. „Nicht nur außen, auch im Herz und im Gehirn!“ Zur Bestätigung gibt’s lautes Kreischen, aus einigen Ecken wird Unverständliches nach vorne gerufen. Casper hält kurz inne. „Okay, ich mache jetzt nen Stuhlkreis auf. Jeder darf sagen, was er loswerden muss. Das ist ein Raum der Liebe.“ Er rappt dann aber doch noch ein bisschen weiter, zum großen Glück für alle Anwesenden.

Nach eindreiviertel Stunden ist dann aber wirklich Schluss. Publikum, Band, Casper: alle grinsen, alle glücklich. Viel länger hätte wahrscheinlich auch niemand durchgehalten – jedenfalls nicht ohne Sauerstoffzelt. Das nächste Wiedersehen gibt’s dann erst am 3. Dezember. Dann kommt Casper in die Sporthalle. Wieder eine Nummer größer. Und noch gibt’s Tickets.