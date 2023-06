Es ist eines dieser ausverkauften Stadtpark-Konzerte, wo auf dem Grün vor den Toren der Freilichtbühne so viele mithören wie drinnen: Die folkigen Popsongs von Yusuf/Cat Stevens (74), wie er sich als Künstler mittlerweile nennt, eignen sich ja auch perfekt, um an diesem sommerlichen Donnerstagabend zu chillen. Es geht um politische Botschaften, alte Klassiker, ein Beatles-Cover – und seinen ersten Rocksong.

Im lässigen Jeans-Outfit sitzt der ergraute Singer-Songwriter unaufgeregt auf der Bühne und wickelt das Publikum schon ziemlich am Anfang mit „The First Cut Is the Deepest“ um die Finger. Aber der Herr ist ja vielseitig. „Mit dem nächsten Song zeige ich meine Lateinamerikanischen Wurzeln“, kündigt er „O’Caritas“ an und muss selbst lachen.

Cat Stevens in Hamburg: „Wisst ihr, ich schreibe immer noch Songs“

Bläser und zwei Backgroundsängerinnen dekorieren seine Live-Band, er selbst wechselt zwischen Tasten- und Saiteninstrument hin und her. Manchmal steht er dann auch auf. „Wisst ihr, ich schreibe immer noch Songs“, betont er. Und gern auch politische, wie auf seinem fabelhaften neuen Album „King Of A Land“. Er stimmt „All Night, All Days“ an. Über die XL-Leinwand, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, flimmern die Worte „Money“ und „Power“. In dem Stück singt der Brite die Veränderung herbei und schlägt vor, alle Politiker in den Londoner Zoo einzusperren.

Cat Stevens covert bekannten Beatles-Song

„Das nächste Lied war in Deutschland unglaublich populär“, weiß Yusuf/ Cat Stevens. Ein Seufzen geht durch das grüne Rund, als die ersten Töne von „Morning Has Broken“ erklingen. Dazu geht hinter ihm die Sonne auf. Für das neue Lied „Take The World Apart“ präsentiert er ein schwarz-weißes Zeichentrickvideo auf der Leinwand und singt dazu viele „Lalalalas“. Kindermusik sollen ihn dafür beeinflusst haben. Er sei zwar nicht Paul McCartney, aber würde nun doch gerne einen Beatles-Song covern, den er George Harrison widmet, dessen Antlitz eingeblendet wird: „Here Comes The Sun“ passt perfekt zu diesem Abend!

„Pagan Run“ ist sein erster Rocksong – „I did it“

Mit dem von Gospel dekorierten „Highness“ ist ihm ein tolles sinfonisches Stück auf dem neuen Album gelungen. Und er hätte auch endlich seinen ersten Rocksong geschrieben: „I did it“, verkündet er stolz, nachdem er „Pagan Run“ gespielt hat. Als er mit seinem legendären Song „Father And Son“ von 1970 zur Zugabe ansetzt, ist es noch nicht mal 21 Uhr. Schön war es trotzdem.