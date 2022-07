Sensations-Musical „Hamilton“: So klingt die deutsche Übersetzung

In New York hat „Hamilton“ jeden Preis abgeräumt, von dem man im Musical-Business auch nur träumen kann. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Sieben Jahre nach dem Broadway-Start ist weiterhin jede Vorstellung ausverkauft. Im Oktober wird es nun nach Premieren in London und Sydney erstmals eine nicht-englischsprachige Version des Rekord-Musicals geben – im Operettenhaus in Hamburg. Jetzt haben die Proben in der Speicherstadt begonnen.

Das Musical ist in Amerika Kult. Nicht nur, weil es die Geschichte des ersten Finanzministers der USA (und einem der Gründerväter) erzählt: Alexander Hamilton, in Deutschland vermutlich vor allem bekannt als Gesicht auf dem 10-Dollar-Schein. Sondern auch, weil Lin-Manuel Miranda (Idee, Buch, Musik, Lyrics und eine ganze Zeit auch Hauptdarsteller) diese extrem „weiße“ Geschichte für einen diversen BIPoC-Cast (Black, Indigenous, and People of Color) geschrieben hat.

„Hamilton“: Ab Oktober im Operettenhaus in Hamburg

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, der „Hamilton“ von den meisten anderen Musicals unterscheidet: Die Songs haben ihren Ursprung im Rap – bei der Uraufführung eine Sensation! In Hamburg wird die Show in einer deutschen Übersetzung zu sehen sein. Verantwortlich dafür sind der Muscial-Autor und Übersetzer Kevin Schroeder und der Berliner Rapper Sera Finale. Drei Jahre haben sie an den deutschen Texten gefeilt. Hier kann man einen ersten Eindruck davon bekommen, wie ihre Übersetzung klingt.

Die Darstellerinnen und Darsteller haben jetzt mit dem Proben begonnen.

Benét Monteiro („Die Eiskönigin“, „Mamma Mia!“) spielt Alexander Hamilton, Gino Emnes („Rocky“, „Kinky Boots“) seinen erst-Freund-dann-Feind Aaron Burr und Popstar Ivy Quainoo Hamiltons Frau Eliza. Am 10. September werden das Darsteller-Team und das Orchester erstmals zusammentreffen, eine erste Preview von „Hamilton“ soll dann am 24. September gezeigt werden – und am 6. Oktober wird Premiere gefeiert.

„Hamilton“ löst Tina-Turner-Musical ab

„Hamilton“ löst das das Musical „Tina“ ab, das am 18. August zum letzten Mal im Hamburger Operettenhaus zu sehen sein wird. Ab März 2023 wird die Tina-Turner-Show in Stuttgart zu sehen sein.