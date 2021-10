Vor knapp 195 Jahren starb Ludwig van Beethoven – seine 10. Sinfonie konnte der Komponist nicht mehr vollenden. Das ist jetzt mithilfe von Künstlicher Intelligenz gelungen. Dieses ganz besondere Stück wird am Mittwoch, 27. Oktober, in der Elbphilharmonie aufgeführt. Die MOPO verlost Tickets.

Ludwig van Beethoven starb am 26. März 1827. Von seiner unvollendeten 10. Sinfonie hinterließ er nur einige Skizzen und Notizen. Auf deren Grundlage haben Expert:innen – unter anderem aus Musikwissenschaftler:innen und Programmierer:innen, die eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelten, das Stück vollendet. Die Software wurde mit Beethoven-Stücken und zeitgenössischer klassischer Musik gefüttert – und lernte so, wie Beethoven zu komponieren.

Elbphilharmonie: Bonner Orchester spielt „Beethoven X – The AI Project“

Das Ergebnis dieses ganz besonderen Experiments gibt es nun in der Elbphilharmonie zu hören: Als Teil der „Telekom Street Gigs“ am kommenden Mittwoch, 27. Oktober (Beginn: 20 Uhr). Eine Premiere: Erstmals wagt sich die Konzertreihe, in deren Rahmen unter anderem schon James Blunt in der Elbphilharmonie spielte, an klassische Musik heran.

Gespielt wird „Beethoven X – The AI Project“ vom Beethoven Orchester Bonn unter Leitung des Dirigenten Dirk Kaftan. Mit dabei sind laut Ankündigung die virtuose Pianistin Gabriela Montero, der Trompeter und Opus-Klassik Preisträger Simon Höfele sowie Star-Organist Cameron Carpenter. Neben der ganz besonderen Beethoven-Sinfonie werden Stücke von Dmitri Schostakowitsch und Antonín Dvořák aufgeführt. Moderiert wird der Abend von Hornistin und TV-Moderatorin Sarah Willis.

Der Telekom Street Gig wird ab 20 Uhr im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik 360 und auf MagentaTV übertragen, im Nachgang außerdem in der Mediathek.

Das Bonner Beethoven Orchester unter Leitung von unter Leitung von Dirk Kaftan spielt „Beethoven X – The AI Project“.

„Beethoven X – The AI Project“: Tickets gewinnen!

Die MOPO verlost 5×2 Tickets für das ganz besondere Konzert am Mittwoch, 27. Oktober (Beginn: 20 Uhr, Konzert unter 3G-Bedingungen) in der Elbphilharmonie! Sie wollen gewinnen? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wie heißt der Dirigent des Bonner Beethoven Orchesters?

Schicken Sie eine E-Mail mit der richtigen Antwort, Ihrem vollständigen Namen sowie einer Telefonnummer, unter der Sie für die Gewinnbenachrichtigung gut erreichbar sind (am besten eine Handynummer) an stefan.duesterhoeft@mopo.de

Teilnahmeschluss ist am Montag, 25. Oktober, um 16 Uhr.

