Das war so nicht geplant: Entertainment-Ikone bricht Elbphilharmonie-Rekord

Das hat vor ihr noch kein Solo-Pop-Act geschafft: Vicky Leandros gibt in der kommenden Woche hintereinander drei Konzerte in der Elbphilharmonie Hamburg. Der Hintergrund ist allerdings ein ernster.

Eigentlich war geplant, dass Vicky Leandros am kommenden Samstag (25.3., 15 und 20 Uhr) mit einem Doppelkonzert in der Elbphilharmonie ihre Abschiedstournee startet. Die Karten waren innerhalb weniger Tage ausverkauft, „die Frage nach weiteren Tickets riss nicht ab“, so der Konzertveranstalter Semmel Concerts. Schön für Fans: Jetzt ist eine dritte Show am 24. März (20 Uhr) hinzu gekommen. Der Hintergrund ist allerdings eher traurig.

Vicky Leandros gibt drei Konzerte in der Elbphilharmonie

Denn Jane Birkin hätte an jenem Abend in der Elbphilharmonie singen sollen. Doch die Musik-Ikone hat ihre komplette Tour am Donnerstag kurzfristig gecancelt. „Gesundheitliche Probleme zwingen Jane Birkin für die nächsten zwei Monate ihre geplanten Konzerte abzusagen“, so Semmel Concerts. Vicky Leandros springt jetzt für sie ein – und startet ihre Abschiedstournee unter dem Motto „Ich liebe das Leben!“ spontan einen Abend früher.

Die Sängerin übernimmt Elphi-Termin von Jane Birkin

Tickets für das Konzert von Jane Birkin können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden (Ersatztermine gibt es aktuell noch nicht). Karten für die Zusatzshow von Vicky Leandros sind jetzt im Vorverkauf, sie kosten ab 94 Euro.

Für Leandros, die vergangenes Jahr 70 wurde, ist die Tour ein Jubiläum und Abschied zugleich. Nach mehr als 50 Jahren im Showbusiness will sie sich nach dem letzten Konzert am 24. März 2024 in Nürnberg von der Bühne zurückziehen.