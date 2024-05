Nussin Armbrust: „Es ist 365 Tage im Jahr doof, alleine zu sein“

Die Gründerin über die Mission ihrer gemeinnützigen Organisation „Mehr Zusammen“.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Gast der heutigen Folge ist Nussin Armbrust, Gründerin der gemeinnützigen Organisation „Mehr Zusammen“ und Herausgeberein des Elbblick Magazins. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Nussin, du machst Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen, damit sie an Festtagen nicht alleine sein müssen. Nach dem Fest „Heiligabend nicht allein“ hast du dieses Jahr Ostern eine Feier für alleinstehende und alleinerziehende Menschen veranstaltet. Wie war es denn?

Nussin Armbrust: Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Ansturm geben wird. Man sieht, was es für einen Bedarf für solche Veranstaltungen gibt. In dieser reichen Hansestadt gibt es viele Menschen, die nicht viel haben, alleine sind und nicht wissen, wohin. Es kam sehr gut an und wir waren über 130 Leute im Teepavillon.

Welche Feste möchtest du noch nicht alleine feiern?

Ich finde, es ist 365 Tage im Jahr doof, alleine zu sein. Es gibt Menschen, die mit dem Alleinsein nicht zurechtkommen. Ich werde demnächst auch einige Veranstaltungen planen, die nicht an Festtagen stattfinden. Das sind dann Workshops, bei denen man zusammenkommt und aktiv etwas erlebt. Das befindet sich noch in Planung, aber es wird etwas für ältere Menschen und für Kinder geben.

Du bist Preisträgerin des Annemarie Dose Preises. Wie hat diese Auszeichnung deine Arbeit beeinflusst?

Der Preis hat mein Leben verändert. Vorher dachte ich, ich kann alles privat organisieren, aber ich habe gemerkt, dass ich immer professioneller werden muss. Deswegen habe ich meine gemeinnützige Firma gegründet. Durch den Preis bekomme ich nun mehr Zuspruch, mehr Spenderinnen und Spender und auch mehr Aufmerksamkeit. Ich mache es nicht mehr alles spontan aus dem Bauch heraus, aber immer noch von Herzen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Nussin Armbrust Nicole Gerdes und ihr Projekt „Das Grüne Puzzle“.

Folge 792 (Dienstag, 30.04.) mit Nussin Armbrust

