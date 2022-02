Miu: „Eigentlich bin ich ein kleiner Schisser“

Vor acht Jahren schmiss die Werberin Nina Graf ihren Bürojob und wagte den Sprung auf die Bühne, wo sie mittlerweile als Miu sehr erfolgreich ist.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt sie von ihrem Werdegang. Sie spricht über Mut, Konsequenz und wo sie Ausgleich von ihrem Beruf findet.

In den Podcast-Top-3 verrät Miu außerdem, wo sie in Hamburg am liebsten zum Pasta essen geht.

Folge 396 (Montag, 07.02.) mit Miu

