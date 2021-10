Während andere Kinder im stickigen Klassenzimmer die Schulbank drückten, wurde Maiken Nielsen auf einem Bananenfrachter von ihren Eltern unterrichtet – ein ganz schönes Abenteuer. Dieses verarbeitet die Autorin teilweise auch in ihrem neuen Roman „Ein neuer Horizont“.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Maiken Nielsen, worum es in ihrem neuen Roman geht und warum dieser Menschen Mut machen soll. Sie spricht übers Reisen, darüber, warum Nord- und Südkorea sie so faszinieren und wie sie trotz der Pandemie – durch ihren Roman – Abenteuer erlebt hat.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin erfahren Sie, welches die Lieblingsorte von Maiken Nielsen am Wasser sind.

Folge 334 (Donnerstag, 21.10.) mit Maiken Nielsen

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.