187 Guido Cantz: „Drei kleine Tipps bringen Dich enorm weiter!“

Guido Cantz ist – ja sagen wir es doch, wie es ist! – eine echte Institution des Deutschen Fernsehens. Seit knapp 30 Jahren moderiert der Humorist und Entertainer die kleinen, großen und ganz großen Shows, von „Verstehen Sie Spaß“, „Die Montagsmaler“ bis „Für immer Kult“. Um hier nur einige wenige zu nennen, die Liste könnte nämlich ziemlich lang fortgesetzt werden.

Und wenn der Hellblonde mal nicht im TV zu sehen ist, dann steht er wahrscheinlich gerade irgendwo in dieser Republik auf einer Bühne (“Das volle Programm”). Und wenn er dort nicht zu finden ist, dann mit großer Wahrscheinlichkeit am Herd. Dorthin zieht es den passionierten Hobby-Koch schon lange. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der Conférencier des Schalks und des Humors angefangen hat, die besten Rezepte zu sammeln und frisch und fröhlich in einem Buch aufzuschreiben. Kochen mit Komik – sozusagen.

Wir sprechen in dieser Folge natürlich ausführlich über die Entstehungsgeschichte dieses wunderbaren Werkes (“Restaurant Cantzini: 50 Rezepte mit Humor”). Aber wir nehmen uns auch Zeit, einen Blick auf einen Mann zu werfen, der im wahrsten Sinne tief verwurzelt mitten im Leben steht.

