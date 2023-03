Neuer Joker: Das läuft bei „Wer wird Millionär” bald anders

Die Rollenverteilung bei „Wer wird Millionär“ war immer klar: Günther Jauch stellt die Fragen, die Kandidaten auf dem „heißen Stuhl“ müssen sich für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Noch nie kam der Moderator dabei in die Lage, selbst eine richtige Antwort geben zu müssen. Das wird sich jetzt ändern, wie der Kölner Sender RTL verlauten ließ.

Ostern wird auch bei der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ für viele Überraschungen sorgen, soviel steht fest. Für die Feiertage sind zwei Sendungen geplant, eine am Ostersonntag (9. April) und eine am Ostermontag (10. April). Passend zu den Feierlichkeiten wird es einen besonderen Joker geben: Das „goldene Osterei“.

Premiere im deutschen Fernsehen

Dieses Überraschungsei kann laut Sender verschiedene Joker beinhalten – welche genau, das bleibt noch geheim. Nur eines steht fest: Es gibt die Möglichkeit, dass Günther Jauch den Kandidaten dabei hilft die richtige Antwort zu finden. Das wäre eine Premiere in der deutschen Version von „Wer wird Millionär“. In Großbritannien springt der Moderator schon seit 2018 als Joker für die Kandidaten in die Bresche.

Aber auch auf Jauch soll eine Überraschung warten: Die Auswahlfragen, die die Bewerber beantworten müssen, um auf den „heißen Stuhl“ zu kommen, werden von Promis per Handyvideo gestellt. Der Sender verbreitete schon im Vorfeld Gerüchte, dass auch alte Weggefährten des Moderators darunter sein könnten. (lbo)