Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Wie die „Bild“ unter Berufung auf die Familie berichtet, ist der 79-Jährige am Dienstag plötzlich verstorben. Er soll einem Herzversagen erlegen sein.

Elmar Wepper sei dem „Bild“-Bericht zufolge am Dienstag plötzlich umgekippt. Seine Agentin bestätigte den Tod des 79-Jährigen gegenüber der dpa. Nähere Details waren am Mittag noch nicht bekannt.

Seit 1957 war der Augsburger als Schauspieler aktiv. Seine erste Rolle hatte er mit 13 Jahren in dem Film „Heute blau und morgen blau“. Zunächst arbeitete Wepper vor allem am Theater und als Synchronsprecher, ehe ihm die ZDF-Serie „Der Kommissar“ ab 1974 zum großen Durchbruch verhalf.

Ab Folge 71 übernahm Elmar Wepper als Kriminalhauptmeister Erwin Klein die Nachfolge seines älteren Bruders Fritz (82) – der spielte seine Figur Harry Klein ab diesem Zeitpunkt im späteren Kult-Krimi „Derrick“ weiter. Später gehörte Wepper unter anderem zur Besetzung der BR-Krimiserie „Polizeiinspektion 1“ (1977-1988) und spielte in „Irgendwie und Sowieso“ (1986, BR) an der Seite von Ottfried Fischer (69).

In der ZDF-Familienserie „Zwei Münchner in Hamburg“ (1989-1993) spielte Wepper gemeinsam mit Uschi Glas die Hauptrolle als Bankangestellte, die von der bayerischen Landeshauptstadt in den Norden versetzt und von Feinden zum Liebespaar werden. „Ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann“, bekundete die 79-Jährige gegenüber der „Bild“ ihre Trauer.

Besonders große Erfolge feierte Elmar Wepper 2008 mit dem Doris Dörrie (68)-Film „Kirschblüten – Hanami“. Für die Rolle des schwer an Krebs erkrankten Rudi Angermeier, der unerwartet seine Frau verliert, bekam der Schauspieler den Bayerischen Filmpreis und den Deutschen Filmpreis jeweils als „Bester Hauptdarsteller“ verliehen. Noch im Sommer 2023 stand Wepper für eine Neuverfilmung des Spielfilms „Gefundenes Fressen“ (1977) vor der Kamera.

Elmar Wepper synchronisierte in Filmen Mel Gibson und Bruce Lee

Als Synchronsprecher war Elmar Wepper fast 40 Jahre lang die deutsche Stimme von Mel Gibson (67, „Mad Max“, „Braveheart“). Auch Bruce Lee (†32, „Todesgrüße aus Shanghai“) oder Tim Allen (70, „Jede Menge Ärger“) vertonte er in Filmen.