Aggressive Bauern versuchen, Fähre zu stürmen – weil Robert Habeck an Bord ist

Der Bundeswirtschaftsminister ist im Urlaub – wie die Bauern davon erfuhren, dass der Grünen-Politiker sich auf der Fähre in Nordfriesland befindet, steht derzeit noch nicht fest. Das Schiff musste schließlich wieder ablegen.

Aggressive Bauern haben am Donnerstagnachmittag verhindert, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Fähre in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) verlassen konnte. Laut „shz“, die zuerst über den Vorfall berichteten, habe sich unter Landwirten aus der Umgebung am Donnerstag das Gerücht verbreitet, der Minister habe spontan einen Bürgerdialog in dem kleinen schleswig-holsteinischen Ort angesetzt.

Habeck befindet sich derzeit im Urlaub, ein Sprecher wollte gegenüber „shz“ nicht ausschließen, dass der Minister selbstständig das Gespräch mit den erbosten Landwirten gesucht habe. Von einer durch das Ministerium organisierten Veranstaltung wisse man aber nichts.

Bauern versuchen, Fähre zu stürmen – weil Minister Habeck an Bord ist

Die Landwirte organisierten hingegen einen Protestzug zum Hafen von Schlüttsiel, nach übereinstimmenden Medienberichten sind Dutzende Traktoren unterwegs. Am Fähranleger blockieren die Demonstranten die Fähre. Eine Sprecherin Habecks sagte, der Minister sei gerne bereit gewesen, mit den Landwirten zu sprechen. „Leider ließ die Sicherheitslage ein Gespräch mit allen Landwirten nicht zu, das von Minister Habeck gemachte Gesprächsangebot mit einzelnen Landwirten wurde leider nicht angenommen.“

Dann eskaliert die Situation. Wie auf im Netz verbreiteten Videos zu sehen ist, versucht eine Gruppe von Demonstranten, die Fähre zu stürmen. Die Polizei kann das verhindern. Schließlich legt das Schiff wieder ab – Habeck und alle anderen Fahrgäste müssen an Bord bleiben und werden laut Informationen der „Bild“ zurück zur Hallig Hooge gefahren. (josi/dpa)